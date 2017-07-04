"Антисекс": поклонники раскритиковали Ксению Собчак. ВИДЕО

04.07.17 10:00Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

В рекламе Собчак снялась в месте со своим мужем Максимом Виторганом.

Популярная российская телеведущая Ксения Собчак, которая недавно удивила поклонников своим нежным образом, снялась в рекламе препарата для повышения потенции и сексуального удовольствия женщин, сообщает Обозреватель.

Видеоролик размещен в Youtube.

В рекламе Собчак снялась в месте со своим мужем Максимом Виторганом. По сюжету они выбирают новую машину и представляют, как занимаются там сексом.

Пользователей сети возмутил видеоролик с ведущей, они назвали его пошлятиной. К тому же, саму Собчак назвали "антисексом".

"Совсем уже совесть и стыд потеряли, на*ера такое рекламировать, та еще и по каналу "Россия", ужас, животный мир!" - сетуют комментаторы.

Похожие новости

02.09.15 20:31YouTube решил стать платным

29.04.13 11:33Альтман: Кагаловский хотел продать ТВi Медведчуку, чтобы задобрить Путина

09.11.12 15:16Вдова Собчака поделилась откровениями о Путине - интервью

11.02.12 18:50Полит-байка. Деньги ради будущего

29.04.11 17:09Николаевские рекламисты против «бюрократической машины» чиновников от архитектуры: поединок продолжается

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 04.07.2017

Закругление верхнее-левое

14:52В Николаеве обнаружили 14 детей-бродяг

14:30В Николаеве маршрутчики требуют поднять плату за проезд до 8 гривен

14:15Правительство хочет упростить процедуру приватизации

14:00Садовий розповів деталі допиту в ГПУ

13:45Пов'язаним з "Приватбанком" особам було видано 190 мільярдів кредитів - Шлапак

13:30Въезд в Украину запрещен 70 российским артистам – Госпогранслужба

13:15В Николаеве этим летом может стартовать сервис вызова такси Uber

13:00Астрономы говорят, что активность Солнца резко упала. Это грозит Земле холодом

12:45Украинский боксер попал в реанимацию после автомобильной аварии в США

12:30Ученые связали эмоции человека с микрофлорой кишечника

12:15Украина увеличила экспорт молочной продукции в Китай на тысячу процентов

12:00Обираючи між РФ та членством у ЄС, Сербія обирає ЄС - прем'єр-міністр

11:45В Николаеве до конца года планируют построить три многоквартирных дома для военных

11:30Подержанные авто, которые произвели в Канаде, с августа будут ввозить в Украину с нулевой пошлиной

11:15Садовый идет на допрос в Генпрокуратуру

11:00Погода в Николаеве на 4 июля

10:45Меркель згадала про Україну у своїй передвиборній агітації

10:30Понад 120 населених пунктів України досі без світла через негоду

10:15Украинский клуб подписал первого французского футболиста в своей истории

10:00"Антисекс": поклонники раскритиковали Ксению Собчак. ВИДЕО

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

20.06.17 15:011970

Правительство Франции полностью ушло в отставку

20.06.17 15:172130

С 1 июля снижаются минимальные цены на газ

20.06.17 15:252790

Эксперты сообщили, чем опасна черешня

20.06.17 15:381880

Болельщики отомстили вратарю "Милана" за желание покинуть клуб (видео)

Самые читаемые

24.06.17 09:055960

На Донетчине в наркопритоне нашли маленькую девочку

24.06.17 20:205780

По волнам воспоминаний…

25.06.17 14:425680

В Аргентине нашелся 128-летний "Адольф Гитлер"

25.06.17 16:354250

Как наложниц готовили к ночи любви: секреты султанского гарема

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама