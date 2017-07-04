20.06.17 15:011970
"Антисекс": поклонники раскритиковали Ксению Собчак. ВИДЕО
|04.07.17 10:00
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В рекламе Собчак снялась в месте со своим мужем Максимом Виторганом.
В рекламе Собчак снялась в месте со своим мужем Максимом Виторганом.
Популярная российская телеведущая Ксения Собчак, которая недавно удивила поклонников своим нежным образом, снялась в рекламе препарата для повышения потенции и сексуального удовольствия женщин, сообщает Обозреватель.
Видеоролик размещен в Youtube.
В рекламе Собчак снялась в месте со своим мужем Максимом Виторганом. По сюжету они выбирают новую машину и представляют, как занимаются там сексом.
Пользователей сети возмутил видеоролик с ведущей, они назвали его пошлятиной. К тому же, саму Собчак назвали "антисексом".
"Совсем уже совесть и стыд потеряли, на*ера такое рекламировать, та еще и по каналу "Россия", ужас, животный мир!" - сетуют комментаторы.