"Антисекс": поклонники раскритиковали Ксению Собчак. ВИДЕО

В рекламе Собчак снялась в месте со своим мужем Максимом Виторганом.

Популярная российская телеведущая Ксения Собчак, которая недавно удивила поклонников своим нежным образом, снялась в рекламе препарата для повышения потенции и сексуального удовольствия женщин, сообщает Обозреватель.

Видеоролик размещен в Youtube.

В рекламе Собчак снялась в месте со своим мужем Максимом Виторганом. По сюжету они выбирают новую машину и представляют, как занимаются там сексом.

Пользователей сети возмутил видеоролик с ведущей, они назвали его пошлятиной. К тому же, саму Собчак назвали "антисексом".

"Совсем уже совесть и стыд потеряли, на*ера такое рекламировать, та еще и по каналу "Россия", ужас, животный мир!" - сетуют комментаторы.