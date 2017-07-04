На видео сняли "всплывший" остров, ставший хитом

Появился он у побережья американского штата Северная Каролина.

В Сети было опубликовано видео с недавно возникшим островом в США, успевшим стать туристическим хитом. Видео было обнародовано на Twitter-странице The Outer Banks.

Сообщается, что длина участка суши Ракушечного острова (как его называют люди) составляет 1,6 километра. При этом ширина составляет 152 метра. Однако остров постоянно увеличивается в размере.

Как утверждают местные жители, появился остров в апреле этого года. Среди путешественников он пользуется незаурядной популярностью несмотря на то, что экстренные службы призывают воздерживаться от его посещения.