20.06.17 20:002350
На видео сняли "всплывший" остров, ставший хитом
|04.07.17 17:59
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Появился он у побережья американского штата Северная Каролина.
Появился он у побережья американского штата Северная Каролина.
В Сети было опубликовано видео с недавно возникшим островом в США, успевшим стать туристическим хитом. Видео было обнародовано на Twitter-странице The Outer Banks.
Сообщается, что длина участка суши Ракушечного острова (как его называют люди) составляет 1,6 километра. При этом ширина составляет 152 метра. Однако остров постоянно увеличивается в размере.
Как утверждают местные жители, появился остров в апреле этого года. Среди путешественников он пользуется незаурядной популярностью несмотря на то, что экстренные службы призывают воздерживаться от его посещения.