В Китае обнаружены останки древних людей-великанов

Китайские археологи обнаружили в провинции Шаньдун останки людей, рост которых достигал 1,9 метра. К такому выводу археологи пришли после изучения костей.

Как говорит Фан Хуэй из Шаньдунского университета, при жизни эти люди были еще выше. Он также добавил, что такое телосложение обусловлено наличием обильных источников продовольствия и комфортными условиями. Об этом говорит структура жилищ, где были обособленные спальни и другие помещения.

По мнению ученых, гигантские люди жили на территории современного Китая около пяти тысяч лет назад. В те далекие времена обитатели этих земель разводили свиней и выращивали злаковые.

Эксперты считают, что найденные останки принадлежат представителям культуры эпохи неолита Луншань, которые населяли бассейн реки Хуанхэ.

Отметим, что находка была сделана во время раскопок, которые проводятся в районе города Цзинань. Ученым уже удалось найти развалины более 100 зданий, свыше 200 захоронений и порядка 20 жертвенных ям.