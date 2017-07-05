Суммы и схемы. Как выводили деньги из ПриватБанка

Александр Шлапак об инсайдерских кредитах и мошеннических операциях в банке до национализации

С момента национализации ПриватБанка прошло полгода. За это время с крупнейшим финучреждением страны многое произошло. Сразу после передачи банка государство докапитализировало его на 116 млрд грн, до конца года капитал банка пополнят еще на 38 млрд грн. Вместе с собственниками сменился и менеджмент Привата. В январе в банке появился новый наблюдательный совет, в состав которого вошли опытные иностранные и украинские финансисты. Управление банком взял на себя Александр Шлапак, бывший министр финансов, экс-зампред НБУ, в прошлом глава Госказначейства.

В конце июня Шлапак объявил об отставке. Он стабилизировал работу Привата в наиболее кризисный и неустойчивые период, а также завершил аудит финансового состояния банка за 2016 год. Перед уходом из банка он подробно рассказал о причинах национализации, качестве кредитного портфеля и об ответственности за проблемы ПриватБанка его бывших собственников и менеджмента.

Токсичные кредиты

Общий кредитный портфель банка за все время с момента национализации в целом не изменился. В последний день работы бывшего менеджмента (16.12.2016) он составлял 225 млрд грн, кредиты юрлицам - 192 млрд грн. Новое руководство осуществило перерасчет портфеля, и на 1 января 2017 года его оценили в 228 млрд грн, займы юрлицам составили 196 млрд грн. Принципиально отличаются оценки портфеля связанных лиц бывшим и нынешним руководством банка. Предыдущий менеджмент признавал лишь 4% или 8 млрд грн инсайдерских займов в общем кредитном портфеле. После национализации мы внимательно изучали кредиты связанным лицам, и обнаружили, что их на самом деле выдали на 194 млрд грн, то есть инсайдерские займы составляли 97% портфеля.

Кредиты связанным лицам были выданы 223 заемщикам. Они условно делятся на четыре группы: трансформированные кредиты на общую сумму 132 млрд грн (36 заемщиков), лизинговый портфель почти на 15 млрд грн (41 клиент), кредиты, которые выдавались кипрским филиалом на 14,7 млрд грн (22 заемщика), кредиты корпоративным клиентам на сумму более 36 млрд грн (124 клиента).

Лизинговый портфель был сформирован из имущества связанных заемщиков, которые оставили в залог банку нефтебазы и заправки.

Кипрский портфель обслуживается плохо. Из 22 заемщиков банка, только один продолжает платить, остальные - в шаге от дефолта. Ни один залог по этим кредитам не зарегистрирован по правилам кипрского законодательства. Приват уже обратился с этим вопросом в кипрский суд. Корпоративные связанные кредиты выдавались под разные ставки от 1% до 58%. Сейчас банк ведет работу в судах в отношении всех этих заемщиков. Привату способствует Генеральная прокуратура, которая помогла арестовать имущество связанных с бывшими акционерами компаний на 500 млн грн.

У всех связанных кредитов есть общие характеристики:

Большая часть заемщиков - это новосозданные компании с негативным финансовым состоянием. Выдавая эти кредиты, банк грубо нарушал законодательство и свои внутренние регламентные документы. Весь портфель обслуживается очень неудовлетворительно, динамика платежей ухудшается. Кредиты выдавались на нерыночных условиях. У нас отсутствует обеспечение по большинству их этих займов. Из банка на сегодняшний день практически выведены обороты операционных компаний, которые реально обслуживали средства бывших акционеров.

Почти все кредиты связанным компаниям обеспечены имущественными правами на товары. То есть - воздухом. Из четырех сегментов инсайдерских кредитов лишь портфель финансового лизинга обеспечен недвижимостью. Однако качество этой недвижимости не лучшее.

Реструктуризированный портфель

Ситуация в банке существенно ухудшилась в 2016 году после трансформации кредитных обязательств некоторых заемщиков, связанных с бывшими акционерами. Займы, которые банк относит к сегменту трансформированных кредитов, были выданы 36 заемщикам в октябре-ноябре 2016 года. Этими средствами были перекрыты кредиты предыдущих 196 заемщиков. Данный кейс - вершина финансовой пирамиды ПриватБанка.

36 компаний, которые получили финансирование осенью 2016 года, практически не вели никакой операционной деятельности. Например, 4 млрд грн выдали компании "Д", которая была зарегистрирована в июле 2016 года одним физлицом, с доходом 7700 грн за три месяца. Еще одна компания "Б" в феврале 2016 года получила 4,6 млрд грн, ее финансовое состояние уже тогда было на уровне дефолта.

Кредиты выдавались на нерыночных условиях под ставку 10,5% на 10 лет, в то время как кредитным комитетом банка средняя ставка была утверждена на уровне 34% годовых. Согласно закону о банках и банковской деятельности, финучреждение не имеет права выдавать кредиты дешевле, чем привлекает ресурсы у НБУ. В тот момент Приват привлекал кредиты рефинансирование под 22%, а средства физлиц - под 19%.

Заемщики не проверялись на предмет связанности с акционером, а их финансовое состояние было искусственно завышено. При выдаче кредитов нарушались нормативы НБУ и внутренние нормативы самого банка. В Нацбанк поступали недостоверные данные о величине необходимых резервов и величине непокрытого кредитного риска, соответственно искажалась реальная величина регулятивного капитала банка. Все 36 кредитов были подписаны главой правления банка Александром Дубилетом.

В качестве товаров, которые выступали имущественными правами по данным кредитам, указывали, например, бензин в количестве, которого хватило бы на два года полной работы для всей Украины. Или марганцевая руда, которая, в основном поступает на китайский рынок. Ее, согласно условиям обеспечения, планировалось доставить в таком количестве, что хватило бы покрыть как минимум трехлетнюю потребность всех ферросплавных комбинатов Украины. При этом компании, которые брали кредиты и собирались заводить этот бензин и руду, не имели ни складов, ни соглашений на их хранение, закупку.

Все выданные деньги не были направлены ни на операционную деятельность компаний или закупку указанных товаров, а на протяжении 2-3 дней были направлены на погашение тела и процентов предыдущих кредитов, выданных ранее 196 связанным с банком компаниям. У более половины из этих 196 компаний были реальные залоги. Но после того, как их кредиты были перекрыты кредитами 36 новых заемщиков, банк потерял контроль над ликвидными залогами.

Кредиты большинству из этих 196 заемщиков выдавались в иностранной валюте по индексированной ставке, которая привязывалась к курсу. В 2014-2015 годах курс доллара был нестабильным и ставка по этим кредитам составляла 12-13%. При погашении займов клиенты должны были заплатить банку индексированное вознаграждение с учетом девальвации. 23 ноября 2016 года кредитный комитет банка простил всем таким заемщикам индексированную процентную ставку. Потери банка от такой схемы оцениваются в 20 млрд грн.

Выданных 136 млрд грн все равно в полной мере не хватило чтобы перекрыть займы 196 связанных компаний. На недостающую сумму в 15 млрд грн банк принял на баланс имущество в виде 248 автозаправочных станций и 120 нефтебаз. Нынешнее руководство позже обнаружило, что стоимость объектов сильно завышена.

Аудированная годовая отчетность называет сумму инсайдерских кредитов в 10 млрд грн, но сам ПриватБанк оценивает ее в 190 млрд грн. Такая разница возникла из-за того, что аудитор оценивает кредитный портфель по международным стандартом бухгалтеского учета. Эти стандарты не предусматривает тех реалий, которые возможны в нашей стране.

Докапитализация банка

Докапитализация на 38 млрд грн банку понадобилась после того, как в 2017 году мы обнаружили обесценивание 54% всех активов. На 49% обесценился кредитный портфель связанных лиц и на 6% - залоговое имущество. Банку на сегодняшний день необходимо 20,8 млрд грн на покрытие кредитного риска, и 6 млрд грн на обеспечение компенсации из-за обесценивания имущества. Большая часть приходится на комплекс "Буковель". В конце года банк оценивал его балансовую стоимость в 11 млрд грн, спустя полгода аудиторы скорректировали ее до 5,3 млрд грн.

Приват будет работать над тем, чтобы уменьшить сумму докапитализации до конца года. Расчеты показывают, что банку необходимо 38 млрд грн, 22 млрд грн из которых уже получили. При этом, в первом полугодии банку удалось своими силами сформировать резервы на 2 млрд грн, более 11 млрд грн непокрытого кредитного риска банк также перекрыл за счет собственных возможностей и ресурсов. В случае успешной работы, получится уменьшить сумму докапитализации по итогам года.

Ответственность бывших акционеров и менеджеров

Новый менеджмент обнаружил системные нарушения со стороны бывших управляющих и акционеров. На основании заявлений банка Генеральная прокуратура начала ряд уголовных производств за доведение банка до неплатежеспособности. Банк уже провел пять служебных расследований, на основании которых было открыто девять уголовных дел.

На рассмотрении в судах по искам ПриватБанка находятся 112 961 дел. Сейчас вынесено решений по 74 261 из них. В пользу банка вынесено решений на 10 млрд грн, негативных решений - почти на 2 млрд грн. Общая сумма претензий банка к связанным лицам, бывшим менеджерам и акционерам - 23,8 млрд грн.

В ночь перед национализацией в банке провели ряд операций на 16 млрд грн, которые существенно ухудшили его финансовое состояние. О выведении средств говорить в данном случае не совсем правильно, потому что живых денег в тот момент в банке уже не было. Транзакции на 16 млрд грн, включая вывод обеспечения и перекредитование, обезопасили заемщиков банка от возможных претензий со стороны банка после его национализации. Такие операции также является предметом расследования Генеральной прокуратуры.

Переговоры с Игорем Коломойским

Переговоры о реструктуризации инсайдерского портфеля с бывшими собственниками идут. Национальный банк ранее заявлял об отсутствии результатов по переговорам на 1 июля, но сами переговоры есть. Банк ранее нанял ряд компаний во главе с Rothschild & Co, которые помогают нам вести переговоры. О перспективе решения этого вопроса нужно спрашивать правительство, ведь письмо бывших акционеров при национализации было адресовано главе правительства.