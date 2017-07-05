Эксперты назвали лучший автомобиль года

05.07.17 13:25Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Обладателем премии Car of the Year 2017 был признан Land Rover Discovery.

Автомобиль Land Rover Discovery стал лауреатом премии Car of the Year 2017 ("Автомобиль года 2017") по версии авторитетного журнала Auto Express, о чем отмечается в официальном пресс-релизе.

"Этот автомобиль сочетает в себе комфорт, утилитарность и широкий спектр современных технологий, благодаря чему полностью оправдывает титул", - отметил управляющий директор Jaguar Land Rover Джереми Хикс.

Известно, что автомобиль поступил на рынок в конце мая этого года. Желающим приобрести его доступны версии с двумя типами двигателей: дизельным двигателем Td6 объемом 3л. и мощностью 249 лошадиных сил, а также и бензиновым V6 объемом 3 л. с нагнетателем мощностью 340 лошадиных сил.

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Среда, 05.07.2017

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