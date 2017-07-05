82-летняя Софи Лорен в костюме со смелым декольте оказалась в центре внимания

05.07.17 14:00Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

Софи Лорен, несмотря на возраст, продолжает вести активный светский образ жизни.

В Париже завершился еще один показ в рамках Недели высокой моды: свою кутюрную коллекцию представил Джорджио Армани.

Творения знаменитого итальянского дизайнера оценили – Кейт Уинслет, Софи Лорен, Наоми Уоттс и другие.

82-летняя Софи Лорен, несмотря на возраст, продолжает вести активный светский образ жизни.

Итальянская актриса восхищает неувядающей красотой. На модном шоу Лорен продемонстрировала элегантный и смелый образ.

софи

Звезда выбрала стильный белый костюм, жакет которого был украшен вышивкой из камней. Свой наряд Лорен дополнила украшениями из жемчуга и обувью в тон.

софи

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