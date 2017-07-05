82-летняя Софи Лорен в костюме со смелым декольте оказалась в центре внимания Софи Лорен, несмотря на возраст, продолжает вести активный светский образ жизни. В Париже завершился еще один показ в рамках Недели высокой моды: свою кутюрную коллекцию представил Джорджио Армани. Творения знаменитого итальянского дизайнера оценили – Кейт Уинслет, Софи Лорен, Наоми Уоттс и другие. 82-летняя Софи Лорен, несмотря на возраст, продолжает вести активный светский образ жизни. Итальянская актриса восхищает неувядающей красотой. На модном шоу Лорен продемонстрировала элегантный и смелый образ. Звезда выбрала стильный белый костюм, жакет которого был украшен вышивкой из камней. Свой наряд Лорен дополнила украшениями из жемчуга и обувью в тон. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама