21.06.17 14:312020
82-летняя Софи Лорен в костюме со смелым декольте оказалась в центре внимания
|05.07.17 14:00
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Софи Лорен, несмотря на возраст, продолжает вести активный светский образ жизни.
Софи Лорен, несмотря на возраст, продолжает вести активный светский образ жизни.
В Париже завершился еще один показ в рамках Недели высокой моды: свою кутюрную коллекцию представил Джорджио Армани.
Творения знаменитого итальянского дизайнера оценили – Кейт Уинслет, Софи Лорен, Наоми Уоттс и другие.
82-летняя Софи Лорен, несмотря на возраст, продолжает вести активный светский образ жизни.
Итальянская актриса восхищает неувядающей красотой. На модном шоу Лорен продемонстрировала элегантный и смелый образ.
Звезда выбрала стильный белый костюм, жакет которого был украшен вышивкой из камней. Свой наряд Лорен дополнила украшениями из жемчуга и обувью в тон.