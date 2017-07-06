Конец света отменяется? Найден способ защитить Землю от грандиозных астероидов

06.07.17 15:40Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

Для спасения планеты от столкновения с космическим телом размером свыше 3-х км NASA и ESA (Европейское космическое агентство) объединят свои усилия.

По мнению экспертов, столкновение нашей планеты с огромным астероидом размером может привести к полному уничтожению человеческой цивилизации. Именно поэтому американское агентство NASA объединит свои усилия с Европейским космическим агентством (ESA) в проекте, целью которого является столкновение специально построенного космического аппарата с астероидом, в попытке изменить его скорость и траекторию.

«Это очень важный шаг для человечества, демонстрирующий, что мы можем защитить нашу планету от будущих столкновений с астероидами», — заявил Энди Ченг, один из руководителей проекта NASA.

Проект под названием AIDA (Asteroid Impact and Deflection Assessment) официально перешел из разряда концептуальных набросков к фазе реализации. Состоит он из двух отдельных компонентов. Первый – это миссия ESA под названием Asteroid Impact Mission (AIM). Второй же – миссия NASA, которая называется Double Asteroid Redirection Test (DART).

Суть AIDA заключается в том, чтобы направить космический аппарат прямиком в небольшой околоземный астероид Дидим диаметром около 800 м и проанализировать результаты их столкновения. Ученые хотят выяснить, реально ли при помощи такой незамысловатой техники отклонить астероид от его первоначальной траектории и в итоге защитить нашу планету от столкновений с более крупными небесными телами в будущем.

ESA чуть не отказалась от финансирования проекта AIM в прошлом году в пользу реализации своей очередной марсианской миссии. Вернуться к первоначальным планам помогли американские коллеги из NASA, которые решили продолжить работу над схожим проектом DART. Астероиды постоянно сталкиваются с нашей планетой, но среди них крайне редко встречаются достаточно крупные, чтобы нанести Земле серьезные повреждения. Столкновение космического аппарата и астероида Дидим предварительно запланировано на 2024 год, когда астероид будет пролетать рядом с нашей планетой.

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Четверг, 06.07.2017

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