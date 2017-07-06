Джамала сказала кого бы она хотела видеть из российских исполнителей в Украине

06.07.17 18:28Сколько просмотров этой статьи40Сколько комментариев этой статьи0

Певица Джамала прокомментировала зарегистрированный в Верховной Раде законопроект, предусматривающий запрет украинским артистам выступать на территории страны-агрессора и наоборот.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, победительница Евровидения прокомментировала законопроект на презентации документального фильма "Борьба Джамалы" в Киеве 5 июля.

Певица назвала этот вопрос сложным моментом.

"Мне кажется, что здесь нельзя очень резко отделять этот вопрос. Мы не можем быть против всех россиян и смотреть на всех под одним углом зрения. Да, есть закон (я не знаю, как он правильно звучит) о незаконном пересечении админграницы с Крымом, в результате чего этого человека потом не впускают на территорию Украины. Понятно, что такое пересечение - неправильное и нарушает закон. Мы знаем, что многие исполнители из-за несоблюдения закона не имеют возможности выступать здесь. Я считаю, что это правильно, хотя кому-то может моя такая позиция не нравится. Правильно, когда ты живешь по закону", - сказала певица журналистам на презентации документального фильма "Борьба Джамалы" в Киеве 5 июля.

Она добавила, что "хотела бы видеть в Украине российских исполнителей, но только тех, кто разделят позицию украинского народа".

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