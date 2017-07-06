"Человек-паук" Тома Холланда появится в пяти фильмах Marvel

Дебют "Человека-паука нового поколения" в исполнении Тома Холланда состоялся в рамках фильма "Первый мститель-3: Противостояние".

Кинокомпания Marvel Studios намерена свести воедино сюжет перезапущенной франшизы о "Человеке-пауке" и основной серии своих супергеройских фильмов.

Об этих планах лично поведал глава Marvel Studios Кевин Файги. "Мы рассматриваем развитие сюжета в фильмах – "Противостояние", "Возвращение домой", "Война бесконечности-1", все еще безымянная "Война бесконечности-2" и "Возвращение домой-2", как бы мы в итоге его не назвали – как пять частей потрясающей истории Питера Паркера", – передает газета TorontoSun.

Дебют "Человека-паука нового поколения" в исполнении Тома Холланда состоялся в рамках фильма "Первый мститель-3: Противостояние". За этим последовал отдельный фильм "Человек-паук: Возвращение домой", в котором была переосмыслена история Питера Паркера, цель которого – стать частью команды "Мстителей".

На момент действия фильма "Мстители: Война бесконечности" и его сиквела "Человек-паук" продолжит обучение в старшей школе, что не должно помешать ему бороться со злом. Все сюжетные линии придут к логическому завершению в сиквеле "Человека-паука: Возвращение домой", релиз которого запланирован на 5 июля 2019 года.