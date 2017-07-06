Яценюк сменил имидж и превратился в брутала

06.07.17 21:04Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Арсений Яценюк косит под всех киношных секс-симоволов сразу, примерив дорогой костюм, чёрные очки и отрастив щетину.

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк появился на приёме в резиденции посла США по случаю Дня независимости в новом имидже и сразил наповал пользователей соцсетей.

Политика в брутальном незнакомце в очках выдавала, пожалуй, только форма черепа.

Мнения пользователей "Фейсбука" разделились: одни уверены, что Яценюк явно косит под "агента 007", а другие считают, что экс-премьер вдохновлялся другим киношным альфа-самцом. Некоторые даже присвоили ему звание "Переносчик-2".

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Четверг, 06.07.2017

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