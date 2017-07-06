Яценюк сменил имидж и превратился в брутала Арсений Яценюк косит под всех киношных секс-симоволов сразу, примерив дорогой костюм, чёрные очки и отрастив щетину. Экс-премьер Украины Арсений Яценюк появился на приёме в резиденции посла США по случаю Дня независимости в новом имидже и сразил наповал пользователей соцсетей. Политика в брутальном незнакомце в очках выдавала, пожалуй, только форма черепа. Мнения пользователей "Фейсбука" разделились: одни уверены, что Яценюк явно косит под "агента 007", а другие считают, что экс-премьер вдохновлялся другим киношным альфа-самцом. Некоторые даже присвоили ему звание "Переносчик-2". Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама