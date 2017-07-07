Николаевский народный хор «Зоряница» получил гран-при фестиваля в Кривом Роге

В Кривом Роге состоялся VII Всеукраинский фестиваль народного творчества «Червона калина», организаторами которого стали Национальный музыкальный союз Украины и общественная организация «Фестивальная планета».

В фестивале участвовали 105 творческих коллективов со всей Украины и 125 солистов-инструменталистов и солистов-вокалистов. Среди них был и народный хоровой коллектив «Зоряниця» (руководитель Виктория Максимчук) Николаевского городского дворца культуры и искусств «Молодежный».

В течение трех дней мастерство артистов оценивало жюри во главе с заслуженным работником культуры Украины Петром Андрейчуком.

На церемонии награждения, состоявшейся на главной сцене Криворожского академического театра драмы и музыкальной комедии им. Тараса Шевченко, наши земляки получили Гран-при фестиваля.

Об этом сообщили в Николаевской городском управлении по вопросам культуры и охраны культурного наследия.