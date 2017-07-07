Бейонсе и Джей Зи заранее арендовали целый этаж лос-анджелесской больницы.

Двойняшки Бейонсе и Джей Зи появились на свет пару недель назад, но пока звездная пара хранит молчание и не комментирует подробности родов. Так, издание Heat сообщило, что Бейонсе взяла с собой на роды личного шеф-повара.

В больнице Бейонсе пробыла несколько дней до родов и после – и все это время вместе с ней находились охранники, помощники и личный повар. Чтобы разместить команду, Бейонсе и Джей Зи заранее арендовали целый этаж лос-анджелесской больницы, что обошлось им во внушительную сумму – 100 тысяч долларов в сутки.

"Чтобы оградить Бейонсе от любого риска, они арендовали целый этаж родильного отделения, отпустили всех сотрудников и привезли своих людей. Даже секретаршу на ресепшен лично выбирали Бейонсе и Джей Зи", – утверждает источник Heat.

По его же данным, комнаты Бейонсе были оборудованы телевизорами, мини-холодильниками, удобными диванами и даже массажными креслами. А личный шеф-повар, которого взяла с собой на роды Бейонсе, готовил еду для всего ее штата в кухонном отделении больницы.