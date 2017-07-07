Танцующий миллионер после расставания с девушкой зажег на яхте с моделью

Стало известно, что "танцующий миллионер" почти сразу после расставания с возлюбленной отправился в широкое плаванье. Джанлука Вакки (Gianluca Vacchi) пойман папарацци на горячем.

ИноСМИ массово пишут о том, что Джанлука Вакки, он же "танцующий миллионер", прославившийся благодаря своим зажигательным танцам с красивыми девушками, прекратил отношения с 31-летней красавицей Джорджией Габриэлле. Мачо не стал долго страдать, а тут же прыгнул в объятия другой, передает Joinfo.ua.

49-летнего итальянского миллионера засекли папарацци в Майами на яхте, где он приятно проводил время с экс-Мисс Колумбия – моделью Ариадной Гутьеррес. Издание Daily Mail утверждает, что пара не пыталась скрываться от любопытных журналистов.

Об их романе заговорили после того, как несколько дней назад в микроблоге модели появился их общий снимок, сделанный на пляже. О том, серьезно ли все у них, станет известно спустя некоторое время.