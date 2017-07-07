Танцующий миллионер после расставания с девушкой зажег на яхте с моделью

07.07.17 18:03Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

Стало известно, что "танцующий миллионер" почти сразу после расставания с возлюбленной отправился в широкое плаванье. Джанлука Вакки (Gianluca Vacchi) пойман папарацци на горячем.

ИноСМИ массово пишут о том, что Джанлука Вакки, он же "танцующий миллионер", прославившийся благодаря своим зажигательным танцам с красивыми девушками, прекратил отношения с 31-летней красавицей Джорджией Габриэлле. Мачо не стал долго страдать, а тут же прыгнул в объятия другой, передает Joinfo.ua.

49-летнего итальянского миллионера засекли папарацци в Майами на яхте, где он приятно проводил время с экс-Мисс Колумбия – моделью Ариадной Гутьеррес. Издание Daily Mail утверждает, что пара не пыталась скрываться от любопытных журналистов.

Об их романе заговорили после того, как несколько дней назад в микроблоге модели появился их общий снимок, сделанный на пляже. О том, серьезно ли все у них, станет известно спустя некоторое время.

Похожие новости

24.03.17 17:48Миллионер Джанлука Вакки взорвал сеть новым танцем в тесных плавках (видео)

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 07.07.2017

Закругление верхнее-левое

22:15Актер Николай Сличенко попал в больницу с неврологическим заболеванием

22:02В Великобритании задержали женщину, выгуливающую чайку на поводке

20:44В Николаеве можно оплатить проезд в трамваях и троллейбусах с помощью смартфона

20:18В Instagram массово блокируются аккаунты пользователей

20:05В зоне АТО ранены четыре бойца – штаб

19:46В Украине выросла инфляция

19:30В Николаевском зоопарке родились тигрята

19:14У кого на Николаевщине самая высокая зарплата

18:43Рамиль Гулиев – второй в истории белый спортсмен, который выбежал из 10 секунд на стометровке

18:29Депутат Апанасенко обещает на месте своего забора открыть велопрокат и молодежный центр

18:17Ученые доказали пользу шоколада для мозга

18:03Танцующий миллионер после расставания с девушкой зажег на яхте с моделью

17:49Мария Кончаловская: о самочувствии девочки рассказал ее брат Егор Кончаловский

17:37Николаевцев приглашают на открытие соревнований по гребле на байдарках и каноэ

17:21Генпрокуратура взялась за мэра Николаева

17:06Николаевщина возглавила всеукраинский рейтинг по ущербу от браконьеров

16:51Бейонсе взяла с собой на роды личного шеф-повара

16:38В Украину пришел крупнейший в мире виртуальный мобильный оператор

15:41Слово о коллеге и основателе нашего сайта

15:20В Viber появились новые функции

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

23.06.17 22:332780

"Мир, спасай художника!": в Николаеве состоялась благотворительная выставка

24.06.17 08:002300

Растет риск войны между Россией и США − Guardian

24.06.17 08:192800

Во Львове активисты выбросили картонного мэра с мусором (видео)

24.06.17 08:382230

На Луганском направлении в АТО обострилась ситуация. Двое бойцов ВСУ ранены

Самые читаемые

02.07.17 11:008400

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

25.06.17 14:427070

В Аргентине нашелся 128-летний "Адольф Гитлер"

24.06.17 09:056810

На Донетчине в наркопритоне нашли маленькую девочку

24.06.17 20:206090

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама