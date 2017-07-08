Маленький сын Трюдо стал сенсацией саммита G20

Мальчик является копией своего отца - премьер-министра Канады.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо появился на саммите G20 в компании своего трехлетнего сына, как две капли воды похожего на отца. В итоге мальчик стал главной фотозвездой мероприятия, передает People.

Помимо сына, Джастина Трюдо также сопровождала его супруга Софи Грегуар-Трюдо. Снимки с молодым семейством были опубликованы в Сети и сразу же привлекли внимание пользователей.