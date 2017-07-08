Маленький сын Трюдо стал сенсацией саммита G20

08.07.17 10:05Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

Мальчик является копией своего отца - премьер-министра Канады.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо появился на саммите G20 в компании своего трехлетнего сына, как две капли воды похожего на отца. В итоге мальчик стал главной фотозвездой мероприятия, передает People.

Помимо сына, Джастина Трюдо также сопровождала его супруга Софи Грегуар-Трюдо. Снимки с молодым семейством были опубликованы в Сети и сразу же привлекли внимание пользователей.

Похожие новости

14.06.17 16:12В клипе "Случайная" охранник LOBODA убил журналиста канала "3+3" [видео]

01.05.17 13:49Драка в Отраде: полиция задержала десять человек (ВИДЕО)

19.04.17 10:31В Северной Корее показали уничтожение США (видео)

28.02.17 00:00Подними себе настроение: посмотрите красивое видео

27.12.11 20:27Как изменится видео в интернете в 2012 году - мнение экспертов

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 08.07.2017

Закругление верхнее-левое

11:11На Николаевщине проблемы с техническим обследованием школ – местные бюджеты не дают на это деньги

11:00Не смотря на «дождевые» прогнозы, в Украине зафиксирована наибольшая за 10 лет засуха

10:41"Шахтер" назвал заявку на следующий сезон

10:378 июля - День Петра и Февронии

10:24Google будет создавать новости с помощью искусственного интеллекта

10:13Во Вознесенске внедряют «Электронную карточку вознесенца»

10:05Маленький сын Трюдо стал сенсацией саммита G20

09:52В Гамбурге в ходе беспорядков пострадали почти 200 полицейских

09:39Сегодня Всемирный день борьбы с аллергией

09:29Колектив Миколаївської СДЮСШОР з веслування записав відкрите звернення до Олексія Савченка

09:13Мэр Сенкевич отправляет бывших соратников в «бан»

09:00Курс валют на 10 июля: гривна укрепилась

08:52В Гамбурге установили статую Трампа в виде плачущего младенца

08:36Сутки в АТО: 22 обстрела, 4 раненых

08:24В Сальвадоре горело здание минфина, есть жертвы

08:13Депутаты Николаевского райсовета обратились в полицию с заявлениями

08:01Николаевские полицейские нашли пропавшую женщину и ее дочь

 07.07

22:15Актер Николай Сличенко попал в больницу с неврологическим заболеванием

22:02В Великобритании задержали женщину, выгуливающую чайку на поводке

20:44В Николаеве можно оплатить проезд в трамваях и троллейбусах с помощью смартфона

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

24.06.17 11:212230

В Мариуполе прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали

24.06.17 11:452000

Миколаївщина зміцнює експортну потужність країни

24.06.17 12:002430

Найденный на Алтае древний браслет поставил под сомнение теорию эволюции

24.06.17 12:282590

Херсонские пограничники поймали николаевских браконьеров

Самые читаемые

02.07.17 11:008750

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

25.06.17 14:427230

В Аргентине нашелся 128-летний "Адольф Гитлер"

24.06.17 20:206120

По волнам воспоминаний…

25.06.17 16:355770

Как наложниц готовили к ночи любви: секреты султанского гарема

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама