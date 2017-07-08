В Сети обнародовали редкое видео c Nirvana

Видеозапись с рок-группой была сделана в 1988 году.

В Сети было обнародовано редкое видео с американской рок-группой Nirvana, датированное 1988-м годом, передает Spin.

Видеозапись была опубликована на YouTube-канале Mike Ziegler.

Издание сообщает, что фрагменты видеозаписи в Интернете появлялись и ранее. Однако только сейчас было обнародовано полное 17-минутное видео, сделанное во время репетиции культовой рок-группы.

В это время коллектив еще не был известен, как Nirvana. Он только записал свою первую демо-запись. На седующий день исполнители сняли видео.

Барабанщик Дейл Кровер, входивший на тот момент в состав коллектива, играет живьем, а фронтмен Курт Кобейн и гитарист Крист Новоселич – под демо-запись.