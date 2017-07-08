24.06.17 16:053010
Бутерброд с шоколадом и сыром шокировал Сеть
|08.07.17 12:37
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Пользователи возмутились вкусом британки, опубликовавшей фото сэндвича.
Пользователи возмутились вкусом британки, опубликовавшей фото сэндвича.
Жительница Великобритании поделилась на своей странице в Twitter снимком шоколадно-сырного бутерброда, передает The Mashable. Фото вызвало шок у пользователей Сети.
Автор снимка, по имени Худа, прокомментировала своей перекус, назвав "замечательным шоколадно-сырным изобретением". Однако большинство пользователей эти восторги британки не разделили.
"Меня тошнит", - отметил один из пользователей. "Я люблю ананасы и пиццу. Однако съем ли я их в одном блюде? Бог мой, нет", - написал другой.