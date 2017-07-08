Бутерброд с шоколадом и сыром шокировал Сеть Пользователи возмутились вкусом британки, опубликовавшей фото сэндвича. Жительница Великобритании поделилась на своей странице в Twitter снимком шоколадно-сырного бутерброда, передает The Mashable. Фото вызвало шок у пользователей Сети. Автор снимка, по имени Худа, прокомментировала своей перекус, назвав "замечательным шоколадно-сырным изобретением". Однако большинство пользователей эти восторги британки не разделили. "Меня тошнит", - отметил один из пользователей. "Я люблю ананасы и пиццу. Однако съем ли я их в одном блюде? Бог мой, нет", - написал другой. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама