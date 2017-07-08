Борщ "подрос" на 10 грн: что будет дальше с ценой

08.07.17 13:18Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Ежеквартальный индекс: блюдо добавило в стоимости из-за экспортеров и затяжного межсезонья.

Всеукраинское достояние — красный борщ — снова подорожал. С апреля по июнь цена на трехлитровую кастрюлю блюда увеличилась почти на 20%, при этом только за последний месяц стоимость ее выросла еще на 3,65%.

Об этом свидетельствуют результаты ежеквартальных подсчетов Индекса борща экспертами Украинской аграрной конфедерации (УАК).

ВИНОВАТЫ ОВОЩИ. Если в первом квартале этого года кастрюля борща стоила 43,5 грн, то средняя цена в период с апреля по июнь составила 52,1 грн. По состоянию же на 30 июня стоимость трех литров борща и вовсе подскочила до 54 грн. "Всему виной, в первую очередь, овощи, которые, несмотря ни на что, продолжали дорожать всю вторую половину весны. В этом году довольно сложная ситуация сложилась на плодоовощном рынке — дефицит продукции, плохие погодные условия и затянувшееся межсезонье сыграли свою роль, и привели не к ожидаемому снижению цен, а наоборот — к стремительному росту. Кроме того, стоит отметить оживление в экспорте, в частности картофеля — это тоже удерживает цены от снижения", — рассказал нам аналитик УАК Дмитрий Дейна. Он также добавил, что если в первом и втором квартале (см. инфографику) самым дорогим ингредиентом в рецепте борща были помидоры (38,3 грн/кг или 7,64 грн на три литра борща), то в конце июня пальма первенства перешла к капусте. Сегодня на белокочанную приходится 12% от стоимости блюда, или 6,7 грн (16,86 грн/кг). Впрочем, за последнюю декаду июня цены на овощи все-таки пошли вниз. Дейна связывает это с ростом предложения. "Картофель в среднем подешевел на 17,9% (до 10,04 грн/кг), морковь — на 11,4% (до 14,27 грн/кг), свекла — на 16,6% (до 9,15 грн/кг), лук — на 16,9% (до 11,11 грн/кг). Только цена на капусту осталась практически на том же уровне (+2,4%; 16,86 грн/кг), хотя на фоне роста предыдущих недель (+74% за 20 дней) это выглядит довольно оптимистично", — резюмирует Дейна. При этом эксперта беспокоит самый дорогой ингредиент в рецепте борща — свинина (97,11 грн/кг), которая пока дешеветь не собирается.

ПРОГНОЗ. "Текущая ситуация в свиноводстве не располагает к снижению цены. Сокращение поголовья, рост стоимости производства и неутихающая африканская чума свиней — все это продолжает толкать цены вверх", — считает Дейна.

По овощам прогноз эксперта более оптимистичный — в дальнейшем стоит ожидать продолжения падения цен, пускай и не слишком резкого и продолжительного. "Скорее всего, снижение цен продержится еще около двух-трех недель, а потом постепенно стабилизируется", — объясняет Дейна.

Глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что африканская чума, наоборот, поможет в краткосрочной перспективе снизить цену на свинину гривен на 10. Такая ситуация связана с тем, что пострадавшие фермеры все равно будут пытаться продать мясо, снижая цену: "А вот борщовый набор овощей будет снижаться в цене вплоть до сентября. Дальше — хоть делай ставки, потому что из года в год цены в начале осени ведут себя непредсказуемо".

Похожие новости

04.07.17 20:00В Украине взлетают цены на колбасу

25.04.17 13:48В Украине резко подорожал борщ

08.04.17 11:38Узнайте какие продукты подорожают в ближайшее время

06.02.17 10:07Цены на бензин достигнут 30 грн/л во второй половине года – эксперт

03.03.15 19:42В Украине начали проверять торговые сети в связи с ростом цен

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 08.07.2017

Закругление верхнее-левое

15:55Укрощение строптивого: бортпроводник разбил на голове буйного пассажира бутылку вина

15:43Путин познакомился с Меланией Трамп (фото)

15:35В Монголии избрали президента

15:21Украинская вишня в этом сезоне стоит на 30% больше, чем год назад

15:14Огурцы: польза и вред для организма

15:14Огурцы: польза и вред для организма

15:10В Украине готовят большие сюрпризы учителям и школьникам

14:00«Вместе к победе»: в Николаеве состоялся турнир по теннису

13:47В Лондоне похитили эксклюзивные драгоценности на 3 миллиона

13:31В связи с кибератаками изменились условия оплаты услуг «Николаевводоканала»

13:18Борщ "подрос" на 10 грн: что будет дальше с ценой

13:06Назван список грузового транспорта, которого не коснется запрет передвижения в Николаеве

12:51Французы хотят построить солнечную электростанцию в Чернобыльской зоне отчуждения

12:37Бутерброд с шоколадом и сыром шокировал Сеть

12:25На Миколаївщині рятувальники знайшли тіло зниклого безвісти рибалки

12:12В Сети обнародовали редкое видео c Nirvana

12:01Мужчина доказал ДНК-тестом, что является сыном Хулио Иглесиаса

11:37В николаевской «инфекционки» главврач просит помочь больнице продуктами

11:24ДТП на объездной: МАЗ врезался в зерновоз

11:11На Николаевщине проблемы с техническим обследованием школ – местные бюджеты не дают на это деньги

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

24.06.17 16:053010

Будьте осторожны! Эти слова вызывают болезни

24.06.17 16:302510

Завод им. 61 коммунара Нардеп предложила отдать Вадатурским

24.06.17 16:492320

Как ученицы николаевской гимназии проверяют горожан на знание английского

24.06.17 16:552640

Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна

Самые читаемые

02.07.17 11:008890

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

25.06.17 14:427330

В Аргентине нашелся 128-летний "Адольф Гитлер"

24.06.17 20:206150

По волнам воспоминаний…

25.06.17 16:355860

Как наложниц готовили к ночи любви: секреты султанского гарема

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама