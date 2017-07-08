Дом Флинтстоунов с большой скидкой продали за 2,8 миллиона долларов (фото)

08.07.17 18:26Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

Впервые за 20 лет этот особняк, известный как Дом Флинтстоунов сменил владельца. Жилье продали за 2,8 миллиона долларов. Об этом сообщает издание minfin.com.ua.

Необычный особняк в Сан-Франциско, расположенный на склоне холма с видом на водохранилище Кристал Спрингс, впервые за 20 лет был продан. Осуществление сделки продажи недвижимости подтвердили и брокеры, которые ею занимались.

Сообщается, что это многоквартирное жилье было построено в 1976 году. Спроектировал дом архитектор Уильям Николсон, чтобы поэкспериментировать при возведении особняка с новыми строительными материалами и необычной техникой дизайна.

Как сообщает издание, первый владельце купил эту недвижимость в 1996 году за 800 тысяч долларов. Два года назад он выставил Дом Флинтстоунов на продажу за 4,2 миллиона долларов. Однако покупателей не нашлось. Тогда, уже в 2016 году хозяин снизил цену до 3,1 миллионов. И только теперь, когда скидка стала еще больше, особняк таки купили – за 2,8 миллиона долларов.

кпр

оппа

нкыо

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 08.07.2017

Закругление верхнее-левое

19:47Рейдерские захваты, отток туристов, незаконное строительство: на Николаевщине в курортной зоне "Коблево" беспредел (видео)

19:22Участники G20 достигли согласия по всем важным вопросам

19:00Самые удивительные острова Украины, которые обязательно нужно посетить (фото)

18:38В Большой Коренихе загорелась нелегальная свалка

18:26Дом Флинтстоунов с большой скидкой продали за 2,8 миллиона долларов (фото)

17:55Польша планирует построить забор на границе с Украиной и Беларусью

17:43Взрыв в Киеве: первые подробности и видео

17:30Сенкевичу напомнили о его обещании построить в Николаеве мусороперерабатывающий завод

17:17"Николаевгаз сбыт" также стал жертвой вируса "Petya"

16:48В Польше сделали важное заявление об отношениях с Украиной

16:27Холодная вода убивает бактерии так же, как и горячая

16:18Огурцы: польза и вред для организма

15:55Укрощение строптивого: бортпроводник разбил на голове буйного пассажира бутылку вина

15:43Путин познакомился с Меланией Трамп (фото)

15:35В Монголии избрали президента

15:21Украинская вишня в этом сезоне стоит на 30% больше, чем год назад

15:10В Украине готовят большие сюрпризы учителям и школьникам

14:00«Вместе к победе»: в Николаеве состоялся турнир по теннису

13:47В Лондоне похитили эксклюзивные драгоценности на 3 миллиона

13:31В связи с кибератаками изменились условия оплаты услуг «Николаевводоканала»

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

24.06.17 19:592480

При самоподрыве смертника в Мекке пострадали шесть иностранных паломников

24.06.17 20:152180

Украинцам помогут выбрать безопасную маршрутку

24.06.17 20:206170

По волнам воспоминаний…

24.06.17 20:382510

Порошенко возглавит новую операцию на Донбассе

Самые читаемые

02.07.17 11:008990

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

25.06.17 14:427390

В Аргентине нашелся 128-летний "Адольф Гитлер"

24.06.17 20:206170

По волнам воспоминаний…

25.06.17 16:355900

Как наложниц готовили к ночи любви: секреты султанского гарема

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама