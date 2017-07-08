Дом Флинтстоунов с большой скидкой продали за 2,8 миллиона долларов (фото)

Впервые за 20 лет этот особняк, известный как Дом Флинтстоунов сменил владельца. Жилье продали за 2,8 миллиона долларов. Об этом сообщает издание minfin.com.ua.

Необычный особняк в Сан-Франциско, расположенный на склоне холма с видом на водохранилище Кристал Спрингс, впервые за 20 лет был продан. Осуществление сделки продажи недвижимости подтвердили и брокеры, которые ею занимались.

Сообщается, что это многоквартирное жилье было построено в 1976 году. Спроектировал дом архитектор Уильям Николсон, чтобы поэкспериментировать при возведении особняка с новыми строительными материалами и необычной техникой дизайна.

Как сообщает издание, первый владельце купил эту недвижимость в 1996 году за 800 тысяч долларов. Два года назад он выставил Дом Флинтстоунов на продажу за 4,2 миллиона долларов. Однако покупателей не нашлось. Тогда, уже в 2016 году хозяин снизил цену до 3,1 миллионов. И только теперь, когда скидка стала еще больше, особняк таки купили – за 2,8 миллиона долларов.