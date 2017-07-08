Чистильщик окон в Британии нашел уникальную монету стоимостью три тысячи фунтов

29-летний Ричард Берд из британского города Кингстон-апон-Халл обнаружил редкую монету. Особенной ее сделал заводской брак. На британских монетах год чеканки указывают с двух сторон, и здесь на аверсе напечатан 2016, а с другой стороны микронапыление образовывает надпись «2017».

Специалисты оценили находку в три тысячи британских фунтов стерлингов, что равняется 100 тысячам украинских гривен. Как сообщает Daily Mail, в Королевском монетном дворе уже осмотрели бракованную уникальную монету и подтвердили ее подлинность. Теперь счастливый хозяин планирует выставить артефакт на аукцион.

Найденная монета имеет номинал в один фунт стерлингов. Она нового образца, который считается одним из самых защищенных в мире. Один фунт имеет 12 граней по окружности, его внешнее кольцо золотистого цвета и выполнено из медно-никелевого сплава, а внутреннее – серебристое. В оборот такие монеты вошли этой весной – они должны заменить устаревшие деньги аналогичного номинала. Всего запланировано отлить полтора миллиарда штук монет, по 23 на каждого британца.

Ричард Берд работает мойщиком окон, но восемь месяцев назад начал увлекаться нумизматикой. По совету своего знакомого он стал каждый день разменивать деньги в банке и изучать полученную мелочь. Кроме этого, он обнаружил, что много монет проходит через забегаловки и галереи игровых автоматов, где также стал их собирать.

Через несколько недель нумизмату посчастливилось накопить редкие вещи, которыми могли интересоваться другие коллекционеры. Но для этого Ричарду пришлось осмотреть под увеличительным стеклом несколько тысяч монет.