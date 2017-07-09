Четырехлетний сын Яны Рудковской вышел на подиум Недели высокой моды в Париже

Сын Яны Рудкосвкой принял участие в показе детской одежды.

Яна Рудковская уехала на Неделю моды в Париж (Франция) вместе со своим младшим сыном Сашей (Гном Гномыч). Четырехлетний мальчик не просто сопровождал маму, а прилетел в Париж, чтобы выйти на подиум с другими юными моделями.

Так, на днях, сын Рудковской принял участие в показе детской одежды Bonpoint.

"Сегодня Сашенька был моделью на главном детском шоу недели Высокой моды в Париже – показе Bonpoint SS18. Он стал первым русским мальчиком в истории бренда! Несмотря на жару, + 35 , отработал на 1000%. Горжусь!", -рассказала продюсер в Instagram.

Стоит отметить, что Гном Гномыч делает новые шаги в модельном бизнесе, с которым уже хорошо знаком. К примеру, в июне Саша попал на обложку итальянского глянца.