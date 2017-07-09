В Лондоне прошел крупнейший в истории гей-парад
|09.07.17 11:58
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На мероприятие под названием Pride in London собрались свыше 1,5 миллиона человек.
В Лондоне в субботу, 8 июля, прошел самый масштабный в истории города парад членов ЛГБТ-движения – Pride in London.
Шествие стартовало в 13.00 по местному времени к северу от станции метро Oxford Circus в центре города и завершилось неподалеку от садов Whitehall Gardens, выходящих на набережную Темзы.
Мероприятие было посвящено 50-летию декриминализации гомосексуальных отношений в Англии и Уэльсе.
Собравшиеся несли связки воздушных шариков в форме надписи Love, гирлянды из цветов в стиле хиппи, радужные флаги. Здание Вестминстерского дворца, в котором заседает парламент Великобритании, вечером также подсветили во все цвета радуги.
Фестиваль ЛГБТ-сообщества Pride Festival завершится сегодня, 9 июля.