Украинский фильм "Межа" завоевал престижную награду в Карловых Варах

09.07.17 13:56Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

"Украинскому кино - быть!" – говорят триумфаторы фестиваля.

Фильм "Межа", который был создан украино-словацкой командой при поддержке Госкино, получил приз на 52-м кинофестивале в Карловых Варах за лучшую режиссуру.

Об этом сообщили на официальной странице фильма в Facebook.

"Отличные новости! На Karlovy Vary International Film Festival наша копродукционная лента "Межа" получила приз за лучшую режиссерскую работу! Поздравляем Петера Бебьяка и всю международную творческую команду с этой победой! Не зря влиятельные мировые издания сравнивали нашу ленту с лучшими работами Гая Ричи и "Крестным отцом". Нашего режиссера признали лучшим в Европе! Гордимся нашей общей победой и еще раз повторяем: "Украинскому кино - быть!" – отметили создатели картины.

Фильм рассказывает о контрабандном потоке на границе Украины и Словакии и основан на реальных фактах. В основе сюжета события 2007 года, когда Словакия присоединяется к Шенгену, чем значительно усложняет жизнь контрабандистам, ведь границу усиляют. Авторы называют свою ленту криминальной историей с элементами триллера и черного юмора.

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