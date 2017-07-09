Как двое 17-летних школьников помогли сделать спиннеры вирусными и заработали на этом состояние

Вовремя подхватив новый тренд, 17-летние Аллан Маман и Купер Вайсс заработали на фиджет-спиннерах 350 тысяч долларов за 6 месяцев. Как им это удалось? Давайте разбираться.

Хотя в Украине массовый ажиотаж вокруг фиджет-спиннеров возник только недавно, на Западе они стали вирусными еще в прошлом году.

В 2016 году 17-летние Аллан Маман и Купер Вайсс с нуля создали свою компанию, рискуя исключением из школы. Но риск себя оправдал: парни заработали около 350 тыс. долларов.

Все началось с того, что ребята начали печатать на 3D-принтере в школьной научной лаборатории фиджет-спиннеры, которые тогда еще не были такими популярными.

Идея появилась осенью, когда Маман, старшеклассник школы Байрам-Хиллс в Нью-Йорке, искал в интернете, чем себя занять. Он натолкнулся на проект Fidget Cube на краудфандинговой платформе Kickstarter. «Настольная игрушка для людей, которым нужно снять стресс», как было сказано в описании стартапа, собрала более 6 млн долларов.

Эта идея сильно заинтересовала Мамана. Любознательный парень нашел альтернативные проекты на других сайтах. Частные предприниматели и магазины продавали распечатанные на 3D-принтерах фиджет-спиннеры. Но Аллан так и не смог найти компанию, которая бы занималась их массовым производством.

«Я видел, что в моей школе есть 3D-принтер, поэтому я подумал, что смогу заняться этим сам», – говорит Аллан Маман изданию Business Insider.

Маман объединил усилия с одноклассником и другом Купером Вайссом, который до этого создал приложение Nito, позволяющее студентам узнать объективную оценку лучших колледжей США.

Парни начали эксперименты в научной лаборатории своей школы. Они использовали 3D-принтер, чтобы делать фиджет-спиннеры. На новые игрушки сразу же возник спрос. Как только один из «продвинутых» школьников купил спиннер, все начали делать то же самое. Вскоре Маман и Вайсс зарабатывали около 500 долларов в день, продавая спиннеры по 25 долларов каждый.

Однако руководство школы начало угрожать парням исключением из-за того, что они использовали школьное имущество ради заработка денег. В итоге им пришлось перенести свое производство в подвал родителей Купера.

Понимая, что эта бизнес-идея может выстрелить еще сильнее, если продавать спиннеры онлайн и сделать их товаром масс-маркета, Маман с Вайссом приобрели 8 3D-принтеров, создали профиль в Instagram и начали продавать свои игрушки на Shopify. Также они придумали официальное название своей компании – Fidget360.

Примерно три месяца парни ежедневно до полуночи или даже дольше работали над тем, чтобы улучшать свою компанию и создавать новые типы дизайна для спиннеров.

«Мы не выходили гулять, у нас не было личной жизни, оценки были ужасными. Мы просто все время работали», – говорит Маман. Усилия принесли результат. Вскоре Fidget360 привлекла внимание Джеральда Адамса, основателя акселератора для стартапов Fownders. Адамс, который теперь является ментором Мамана и Вайсса, обеспечил им финансирование, чтобы юные предприниматели могли перенести производство на фабрику в Бруклине. Этот шаг стал ключевым для роста их бизнеса.

За 6 месяцев Fidget360 превратилась в компанию с примерно 30 сотрудниками на неполный рабочий день (все они – студенты в возрасте от 14 до 18 лет). На страницу Fidget360 в Instagram подписаны почти 160 тыс. человек. Компания подписала соглашение, в рамках которого 300 тыс. ее спиннеров попали на полки магазинов Walmart по всей стране. В конце концов, перед окончанием своего последнего года в школе парни заработали примерно 350 тыс. долларов.

До недавних пор большинство людей ничего не слышало о спиннерах, хотя подобные игрушки возникли еще в начале 90-х. Так что, возможно, один из самых интересных аспектов успеха Fidget360 заключается в том, что компания помогла сделать спиннеры вирусными.

«Я не знаю, где бы мы сейчас были, если бы не социальные медиа, – говорит Вайсс. – 99% наших продаж обеспечивает Instagram». Отвечая на вопрос, почему парни сфокусировались на Instagram, а не на Facebook или Snapchat, Вайсс объясняет, что они сами являются подростками и знают, что их одногодки наиболее активно используют именно Instagram.

По словам Купера Вайсса, они пытались экспериментировать с объявлениями на Facebook, но в этом случае было сложно достучаться до своей целевой аудитории.

«В большинстве случаев комментарии о нашей продукции оставляли родители», – говорит Вайсс.

Тем временем в Instagram парни могли рекламировать сайт Fidget360 непосредственно перед школьниками. В частности, они платили известным пользователям, чтобы те оставили у себя ссылку на страницу Fidget360.

Хотя Маман и Вайсс и не изобрели фиджет-спиннер, однако они испытывают чувство гордости за то, что были одними из тех, кто создавал ажиотаж вокруг спиннеров.

«Мы были первой компанией, которая наладила массовое производство спиннеров и продавала их в социальных медиа», – объясняет Вайсс.

Молодые предприниматели даже успели проанализировать свои ошибки. Они говорят, что больше всего сожалеют о том, что не наладили массовое производство спиннеров раньше. По словам парней, 4 или 5 месяцев назад, когда у них появился шанс вывести свои спиннеры на китайский рынок, местные компании резко сделали производство спиннеров массовым, продавая миллионы игрушек. Allan Maman/Cooper Weiss Fidget 360

Маман говорит, что если бы они более оперативно наладили производство, то в крупных магазинах и на улицах Нью-Йорка продавались бы их спиннеры, а не подделки.

Маман и Вайсс также отмечают, что им следовало более активно продвигать свой бренд в Instagram или заключать взаимовыгодные сделки с известными ютуберами.

«Когда люди видят наши спиннеры на популярных страницах, они думают «о, это же фиджет-спиннер», а не «о, это же Fidget360, – объясняет Вайсс. – Нас тэгали на многих фотографиях обычных спиннеров, которые делали не мы».

Впрочем, Маман и Вайсс не любят жалеть о прошлом. В конце концов, до этого они создали несколько мобильных приложений, и ни одно из них не могло похвалиться подобным успехом. Отвечая на вопрос, что бы они могли посоветовать молодым предпринимателям, Аллан и Купер отметили важность упорства, тяжелого труда и осознания своих ошибок.

По словам Вайсса, вместо того, чтобы ждать, пока у вас появится возможность или идея, необходимо погрузиться в работу и что-нибудь делать.

«Многие люди думают или говорят об идеях, но на самом деле нужно выходить за эти грани и действовать», – говорит Вайсс. «В наше время люди думают, что делать ошибки – это плохо. Но из этого можно извлечь много уроков», – отмечает Маман.

«Несмотря на наш молодой возраст, мы допустили много ошибок. И если сейчас мы можем позволить себе снимать жилье и оплачивать счета, это значит, что ошибки не такие уж и страшные. Аллан и я сохраняем мотивацию, чтобы работать настолько упорно, насколько мы можем. Это необходимо, чтобы позже просто сидеть и наслаждаться плодами своей работы», – добавляет Вайсс.

Какое же будущее ждет этих ребят?

Купер Вайсс пойдет учиться в Мичиганский университет, где он надеется работать над своими проектами в перерыве между занятиями. Аллан Маман, который создал свое первое приложение в 15 лет, пока точно не определился со своим будущим. Но он говорит, что работа в офисе его не привлекает.

Несмотря на разные взгляды на будущее, парни намерены реинвестировать деньги, которые они заработали в Fidget360. Собственно говоря, они уже начали работу над новым проектом, хотя и предпочитают пока что держать подробности в секрете