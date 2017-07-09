«Прекрасная няня» попала в базу данных сайта «Миротворец»

09.07.17 15:57Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

Причиной этого решения стали гастроли артистки в Крыму

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которую известной сделала роль няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня» попала в базу преступников «Миротворца».

Об этом сообщается на сайте организации.

Заворотнюк несколько раз незаконно въезжала на территорию оккупированного Россией Крыма, где играла в спектаклях.

Отметим, что с Крымом Анастасию связывает многое. Заворотнюк и ее муж Петр Чернышев в 2008 году венчались в храме в Форосе.

Позже актриса призналась, что успела купить две квартиры в Ялте в элитном жилом комплексе с видом на набережную.

В курортной Ялте актриса и ее муж-фигурист также построили огромный ледовой комплекс с катком. Правда, его прикрыли, а сооружение разобрали.

К тому же, Анастасия Заворотнюк осталась еще должна строителя и местным экологам, а также ее обязали оплатить ремонт набережной.

Также, в базу данных сайта «Миротворец» попал Дмитрий Дюжев. На странице «Миротворца» в социальных сетях написали, что Дюжев стал 999-м российским артистом, которого занесли в базу данных.

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