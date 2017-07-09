25.06.17 18:485030
«Прекрасная няня» попала в базу данных сайта «Миротворец»
|09.07.17 15:57
|70
|0
Причиной этого решения стали гастроли артистки в Крыму
Причиной этого решения стали гастроли артистки в Крыму
Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которую известной сделала роль няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня» попала в базу преступников «Миротворца».
Об этом сообщается на сайте организации.
Заворотнюк несколько раз незаконно въезжала на территорию оккупированного Россией Крыма, где играла в спектаклях.
Отметим, что с Крымом Анастасию связывает многое. Заворотнюк и ее муж Петр Чернышев в 2008 году венчались в храме в Форосе.
Позже актриса призналась, что успела купить две квартиры в Ялте в элитном жилом комплексе с видом на набережную.
В курортной Ялте актриса и ее муж-фигурист также построили огромный ледовой комплекс с катком. Правда, его прикрыли, а сооружение разобрали.
К тому же, Анастасия Заворотнюк осталась еще должна строителя и местным экологам, а также ее обязали оплатить ремонт набережной.
Также, в базу данных сайта «Миротворец» попал Дмитрий Дюжев. На странице «Миротворца» в социальных сетях написали, что Дюжев стал 999-м российским артистом, которого занесли в базу данных.