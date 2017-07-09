Италия бесплатно раздаст желающим средневековые замки

09.07.17 17:21Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Власти Италии безвозмездно раздают исторические здания по всей стране: замки, особняки, монастыри, таверны и поместья. Недвижимость достанется тем, кто сумеет спасти ее от разрухи.

История Италии уходит глубоко в средние века, но сохранившиеся до нашего времени замки, крепости, монастыри связывают прошлое с настоящим. С каждым годом эти бесценные строения старины требуют ухода и реставрации. Заботясь о своей истории, Государственная Служба Недвижимости решила подарить сто древних построений, но с условием, что тот, кто откликнется на это заманчивое предложение, должен будет взять на себя все расходы по реставрации и поддержанию, а так же придерживаться определенных условий по выполнению работ.

Помимо прочих в список таких зданий входят Кастело де Монтефиоре в провинции Марке, что принадлежит к 13 веку, Кастело ди Блера в провинции Латио, одно очень старое школьное здание в Апулии. Тот, кто возьмется инвестировать такие проекты, очень поможет в организации новых рабочих мест, что очень важно именно сейчас, когда безработица в Италии достигает 40% среди молодежи. Так, на работу будут приниматься лица до 40 лет. Инвесторы, которые заинтересовались данными предложениями, обязуются предоставить детальные планы реконструкции и обновления сооружений, превращения их в привлекательные для туристов места.

Италия здесь подражает Испании, которая сумела привлечь тысячи туристов своей известной «Дорогой Святого Иакова», которая, проходя по многим странам Европы, заканчивается в Соборе Сантьяго-де-Компостела в Галисии на Северо-Западе Испании, где и захоронены святые мощи Апостола Иакова. Этот путь берет свое начало в девятом веке, но в 1985 году он был признан объектом Всемирного наследия UNESCO.

Более 40 старинных объектов Италии, которые войдут в этот проект, находятся поблизости каких-то исторических мест или велосипедных трас. Здесь следует отметить древнюю Аппиеву Дорогу, которая была построена 321 веке до нашей эры, соединяет Бриндизи, что находится в Юго-Восточной Италии, с Римом. Еще один исторический путь, находящийся вблизи старинных сооружений – Via Francigena, который соединяет Рим с Парижем. Для паломников ценностью является «Путь Святого Бенедикта», который проходит по горам Умбрия в Центральной Италии.

По словам Директора Государственной Службы Недвижимости, Роберто Ретзи, активный туризм, включающий в себя пешие походы и езду на велосипеде, очень популярен в Италии последние годы. Сочетая, что этот вид отдыха с посещением древних замков и крепостей сделает его еще более популярным и актуальным. И если программа реконструкции старинных сооружений получит надлежащий отклик у инвесторов, тогда Рим сможет предоставить еще 100 объектов старины к 2018 году. Это, несомненно, будет способствовать еще большему привлечению туризма, образованию новых рабочих мест, а также дальнейшему развитию сельскохозяйственных отраслей. Итальянское правительство надеется таким образом направить внимание туристов на периферические участки страны, и уменьшит большой наплыв путешественников по таким классическим направлениям как Венеция, Флоренция и Рим.

Еще одной интересной идеей является задумка превращение старых маяков в уютные маленькие гостиницы, рестораны или музеи, при условии, что такие маяки будут находится на берегах Сардинии или на протяжении других живописных береговых линий страны.

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