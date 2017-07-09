25.06.17 21:174890
Эксперты назвали Топ-10 самых дешевых новых автомобилей в Украине
|09.07.17 20:34
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Самые доступные новые автомобили для украинцев назвали эксперты. Сейчас в Украине можно купить авто на любой вкус. При наличии денег и желания – даже уникальную модель мирового рынка.
Самые доступные новые автомобили для украинцев назвали эксперты. Сейчас в Украине можно купить авто на любой вкус. При наличии денег и желания – даже уникальную модель мирового рынка.
Однако среди бюджетных машин выбор невелик. В таком случае, скорее всего, будут рассматриваться марки стран постсоветского пространства.
По подсчетам экспертов, на сегодня звание самого дешевого нового авто в Украине удерживает Daewoo Matiz – 5 510 долларов.
Его выпускают в Узбекистане на местном совместном предприятии с американским концерном General Motors. Объем мотора Matiz – меньше литра. При этом хэтчбек довольно прожорлив для своих размеров – 5,5 л топлива на 100 км. Мощность двигателя – 51 лошадиная сила, а объем багажника – 155 л.
ТОП-10 самых дешевых автомобилей:
Daewoo Matiz ($5 510);
ЗАЗ Сенс ($6 735);
Ravon R2 ($7 025);
ЗАЗ Forza ($8 545);
Ravon R4 ($8 955);
Daewoo Gentra ($9 610);
ЗАЗ Вида ($9 855);
Great Wall C30 ($9 940);
Renault Sandero ($11 030);
Renault Logan ($11 185).