Эксперты назвали Топ-10 самых дешевых новых автомобилей в Украине

09.07.17 20:34Сколько просмотров этой статьи39Сколько комментариев этой статьи0

Самые доступные новые автомобили для украинцев назвали эксперты. Сейчас в Украине можно купить авто на любой вкус. При наличии денег и желания – даже уникальную модель мирового рынка.

Однако среди бюджетных машин выбор невелик. В таком случае, скорее всего, будут рассматриваться марки стран постсоветского пространства.

По подсчетам экспертов, на сегодня звание самого дешевого нового авто в Украине удерживает Daewoo Matiz – 5 510 долларов.

Его выпускают в Узбекистане на местном совместном предприятии с американским концерном General Motors. Объем мотора Matiz – меньше литра. При этом хэтчбек довольно прожорлив для своих размеров – 5,5 л топлива на 100 км. Мощность двигателя – 51 лошадиная сила, а объем багажника – 155 л.

ТОП-10 самых дешевых автомобилей:

  1. Daewoo Matiz ($5 510);

  2. ЗАЗ Сенс ($6 735);

  3. Ravon R2 ($7 025);

  4. ЗАЗ Forza ($8 545);

  5. Ravon R4 ($8 955);

  6. Daewoo Gentra ($9 610);

  7. ЗАЗ Вида ($9 855);

  8. Great Wall C30 ($9 940);

  9. Renault Sandero ($11 030);

  10. Renault Logan ($11 185).

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