Эксперты назвали Топ-10 самых дешевых новых автомобилей в Украине

Самые доступные новые автомобили для украинцев назвали эксперты. Сейчас в Украине можно купить авто на любой вкус. При наличии денег и желания – даже уникальную модель мирового рынка.

Однако среди бюджетных машин выбор невелик. В таком случае, скорее всего, будут рассматриваться марки стран постсоветского пространства.

По подсчетам экспертов, на сегодня звание самого дешевого нового авто в Украине удерживает Daewoo Matiz – 5 510 долларов.

Его выпускают в Узбекистане на местном совместном предприятии с американским концерном General Motors. Объем мотора Matiz – меньше литра. При этом хэтчбек довольно прожорлив для своих размеров – 5,5 л топлива на 100 км. Мощность двигателя – 51 лошадиная сила, а объем багажника – 155 л.

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