Появилось первое детальное изображение Galaxy Note 8

10.07.17 10:33Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Будущий флагман может стать самым дорогим гаджетом корейского производителя.

В Сети был обнародован первый детальный снимок будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 8.

По предварительной информации инсайдеров, гаджет может стать самым дорогим для южнокорейского производителя и позиционируется, как главный конкурент еще невыпущенного iPhone 8, передает MacDigger.

Судя по снимку, передняя панель гаджета будет схожей с Galaxy S8. Однако углы смартфона будут несколько более острыми, нежели у его "брата".

По словам инсайдеров, гаджет получит горизонтальную двойную основную камеру. При этом на нижнем торце смартфона расположен отсек для разъема USB-C и 3,5-мм выход для подключения наушников.

По части технических характеристик сообщается, что будущая новинка получит процессор Exynos 8895 или Snapdragon 836, 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ постоянной памяти и 6,3-дюймовый экран с разрешением 2K.

Ожидается, что официальная презентация флагманского смартфона состоится в сентябре этого года.

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