Новый Человек-паук собрал за выходные четверть миллиарда

На родине в США лента смогла заработать 117 миллионов долларов.

Новый фильм о Человеке-пауке собрал за первые выходные в прокате свыше 250 миллионов долларов. Фильм "Человек-паук: Возвращение домой" режиссера Джона Уоттса заработал 117 миллионов на родине в США, а за пределами - 140 миллионов долларов, передает Comingsoon.

Наибольшей популярностью среди других стран лента пользуется в Южной Корее, где смогла собрать 25,8 миллиона долларов.

Фильм является перезапуском популярной франшизы, а его события разворачиваются вскоре после масштабных разборок супергероев, показанных в блокбастере "Первый мститель: Противостояние".

Также сообщается, что режиссер Джон Уоттс получил за свою работу положительные отзывы от критиков несмотря на тот факт, что лента, по сути, является его первым крупным проектом.

На сайте Metacritic картирна в настоящее время получила оценку 8,2 из 10 возможных баллов.