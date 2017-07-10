Плохое настроение губернатор Николаевщины заедает телятиной с макаронами

Губернатор Алексей Савченко, «одружившись на Миколаївщині», о чем он не раз заявлял в публичных выступлениях, пока вынужден сам заниматься готовкой, и делает это с удовольствием.

Об этом глава Николаевской ОГА Алексей Савченко рассказал в программе «HARD з Влащенко» на телеканале «ZIK»

Как выяснилось, когда у него плохое настроение, то он поднимает его не только с помощью физических нагрузок, но и гастрономических лакомств.

По словам Савченко, в такие минуты он может приготовить себе 250 г телятины и отварить макароны. Обычно — на завтрак.

Чиновник также отметил, что подобное меню с раннего утра — вполне нормальное явление для здорового мужчины.