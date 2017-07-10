Скандальный николаевский пикетчик Ильченко взялся за судей

10.07.17 13:32Сколько просмотров этой статьи73Сколько комментариев этой статьи0

В понедельник, 10 июля, скандально известный николаевский пенсионер Анатолий Ильченко с очередным красноречивым плакатом вышел под здание Апелляционного суда Николаевской области.

На этот раз причиной пикета стал отказ Министерства образования и науки Украины выдать диплом бакалавра пикетчику, окончившему Николаевский педагогический институт в 1981 году.

«Законные основания для выдачи диплома бакалавра вам, выпускнику Николаевского педагогического института 1981 года, отсутствуют» - сообщается в письме Министерства в ответ на повторное обращение скандального пикетчика.

Ильченко решением не доволен, поэтому пришел пикетировать суд с новым плакатом: «Дивна психлікарня. Хворі у мантіях суддів».

Передаёт "Новости-Н"

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