Скандальный николаевский пикетчик Ильченко взялся за судей

В понедельник, 10 июля, скандально известный николаевский пенсионер Анатолий Ильченко с очередным красноречивым плакатом вышел под здание Апелляционного суда Николаевской области.

На этот раз причиной пикета стал отказ Министерства образования и науки Украины выдать диплом бакалавра пикетчику, окончившему Николаевский педагогический институт в 1981 году.

«Законные основания для выдачи диплома бакалавра вам, выпускнику Николаевского педагогического института 1981 года, отсутствуют» - сообщается в письме Министерства в ответ на повторное обращение скандального пикетчика.

Ильченко решением не доволен, поэтому пришел пикетировать суд с новым плакатом: «Дивна психлікарня. Хворі у мантіях суддів».

Передаёт "Новости-Н"