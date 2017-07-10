На Филиппинах умер самый старый бегемот

Животное умерло на 66-м году жизни из-за отказа ряда органов.

В Маниле на Филиппинах умер самый старый в мире бегемот - самка по кличке Берта, проживающая в местном зоопарке, передает Channel NewsAsia.

Как отметили сотрудники зоопарка, Берта была найдена мертвой в своем вольере. Вскрытие показало, что у нее отказал ряд внутренних органов.

Известно, что продолжительность жизни бегемотов на воле составляет до 40 лет, а в зоопарках животные доживают до 50-ти лет.

Берта находилась в манильском зоопарке с его открытия в 1959 году, став одной из первых его обитателей.