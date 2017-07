В Лондоне создали уникальный бесплатный отель для любителей сериалов Netflix В эти выходные все желающие получат возможность насладится любимыми сериалами в аутентичной обстановке Netflix. Об этом сообщает издание gogetnews.info. Компании Samsung и Three Mobile совместно решили устроить «сериальные» выходные для жителей Лондона. Они создали необычный отель Bed’n’binge, где все выходные можно провести бесплатно за просмотром любимых сериалов. Как сообщает издание, отельный комплекс включает в себя несколько уютных домиков, каждый размером в одну комнату. Каждая из домов-комнат посвящена определенному сериалу Netflix. То есть интерьер в помещении проработали до мелких деталей, чтобы полностью отобразить атмосферу того или иного сериала. Так, например, в одном из домиков лондонцев ждут двухъярусные кровати, оранжевая одежда и куча деталей из сериала «Orange Is The New Black». У нас этот сериал больше известный под названием «Оранжевый – хит сезона». Совершенно бесплатно посетители этого домика могут заказать и напитки, которые имеют непосредственное отношение к сериалу. Сообщается, что к идее Samsung и Three Mobile присоединился и музыкальный сервис Deezer. То, что эта компания участвует в проекте означает, что гости смогут не только посмотреть любимые сериалы, но послушать прекрасную музыку и отлично провести время. Посетителям также предложат несколько оригинальных коктейлей. Помимо домиков для просмотра сериалов, на территории отельного комплекса расположены душевые, туалеты и даже небольшое место для тренировок, чтобы взбодрить гостей. И все это абсолютно бесплатно. Любой житель Лондона, да и не только, сможет посетить это мероприятие 7-9 июля и насладиться особой атмосферой Netflix. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама