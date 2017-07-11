Сегодня с Землей сблизится "астероид смерти"

Открытый в июне астероид МС4 мчится к Земле со скоростью 74 тыс. км/час и приблизится в 22:00 по Киеву.

Вечером сегодня, 11 июля, к Земле приблизится крупный астероид 2017 МС4, который называют "астероидом смерти", сообщает "КоресспонденТ.net".

Космическое тело с диаметром 260 метров летит со скоростью 74 тыс. км/час и приблизится к планете на расстояние 2,9 миллиона километров.

Объект пролетит на минимальном расстоянии от Земли в 22.03 по киевскому времени с допустимой погрешностью в 37 минут.

Астероид относится к категории потенциально опасных потому, что в точке максимального сближения с Землей расстояние до него будет менее чем в 20 раз превышать дистанцию до Луны. А именно, в 10 раз.

Астероид 2017 МС4, открытый в июне этого года, в четыре раза крупнее челябинского метеорита.

Впрочем, успокаивают специалисты, вероятность сегодняшнего столкновения объекта с Землей равна нулю.

А вот падение такого астероида на нашу планету могло бы повлечь за собой цунами, способное уничтожить все живое.

Ранее астрономы NASA разработали компьютерную модель, которая сымитировала падение на Землю более 50 тысяч астероидов разных размеров. И пришли к выводу, что падение астероида в диаметре не менее 140 метров вызовет ударную волну и цунами, которые уничтожат жизнь. В случае падения крупного космического тела массовые разрушения и смерти начнутся еще до его соприкосновения с Землей, так как, вероятно, астероид взорвется еще в небе. Согласно модели, в 60% случаев населенные пункты снесет ударной волной, а вызванное давление вызовет у людей разрыв внутренних органов.