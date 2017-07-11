Сегодня с Землей сблизится "астероид смерти"

11.07.17 12:54Сколько просмотров этой статьи81Сколько комментариев этой статьи0

Открытый в июне астероид МС4 мчится к Земле со скоростью 74 тыс. км/час и приблизится в 22:00 по Киеву.

Вечером сегодня, 11 июля, к Земле приблизится крупный астероид 2017 МС4, который называют "астероидом смерти", сообщает "КоресспонденТ.net".

Космическое тело с диаметром 260 метров летит со скоростью 74 тыс. км/час и приблизится к планете на расстояние 2,9 миллиона километров.

Объект пролетит на минимальном расстоянии от Земли в 22.03 по киевскому времени с допустимой погрешностью в 37 минут.

Астероид относится к категории потенциально опасных потому, что в точке максимального сближения с Землей расстояние до него будет менее чем в 20 раз превышать дистанцию до Луны. А именно, в 10 раз.

Астероид 2017 МС4, открытый в июне этого года, в четыре раза крупнее челябинского метеорита.

Впрочем, успокаивают специалисты, вероятность сегодняшнего столкновения объекта с Землей равна нулю.

А вот падение такого астероида на нашу планету могло бы повлечь за собой цунами, способное уничтожить все живое.

Ранее астрономы NASA разработали компьютерную модель, которая сымитировала падение на Землю более 50 тысяч астероидов разных размеров. И пришли к выводу, что падение астероида в диаметре не менее 140 метров вызовет ударную волну и цунами, которые уничтожат жизнь. В случае падения крупного космического тела массовые разрушения и смерти начнутся еще до его соприкосновения с Землей, так как, вероятно, астероид взорвется еще в небе. Согласно модели, в 60% случаев населенные пункты снесет ударной волной, а вызванное давление вызовет у людей разрыв внутренних органов.

Похожие новости

06.07.17 15:40Конец света отменяется? Найден способ защитить Землю от грандиозных астероидов

18.04.17 13:14Этой ночью над Землей промчится огромный астероид – НАСА

20.03.17 16:12В день святого Патрика Земля избежала столкновения с астероидом

17.02.13 11:35Мощность взрыва челябинского метеорита могла достигать 10 килотонн. Спутник заснял "атаку" из космоса

16.02.13 13:08Метеорит на Урале и астероид 2012 DA14 никак не связаны - NASA

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 11.07.2017

Закругление верхнее-левое

17:34Депутаты транспортной комиссии не увидели оснований повышать тариф на проезд

17:21Опрос: более половины украинцев не были за рубежом

16:55Новый рекорд YouTube: видео, которое обогнало по просмотрам Gangnam Style

16:44Полезные советы: пять способов сэкономить в отпуске

16:33Трамп назвал встречу с Путиным потрясающей

16:20В Украине три химзавода возобновили работу благодаря заказу на 1 млрд гривен

16:05Студреспублика назначила нового мэра

15:45В центре Луцка священник избил фотокорреспондента

15:35Американские ученые создали технологию сверхбыстрой зарядки аккумуляторов

15:22Волшебные свойства лука, о которых вы раньше не знали

14:44В Раде заблокировали трибуну (видео)

14:28В Китае пятиэтажку смыло в реку

14:17На Николаевщине 35% томатных плантаций поражено фитофоторозом

14:08Кинг опубликовал твит о "фейковом" президенте Трампе

13:52Николаевцам рассказали о тонкостях пенсионной реформы

13:4812 июля стартует второй этап набора в патрульную полицию Николаева

13:32В центре Николаева столкнулись маршрутка и «Фиат»

13:21В США сняли вспыхнувшую голубым пламенем землю

12:54Сегодня с Землей сблизится "астероид смерти"

12:41В Николаеве на Центральном рынке подорожала «молочка»

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

27.06.17 17:232300

У Миколаєві відбулись урочистості з нагоди 21-річниці Конституції України

27.06.17 17:373150

Хакерская атака в Украине: киберполиция дала советы, что делать

27.06.17 17:452330

Умер известный украинский художник

27.06.17 17:582690

Как молитва влияет на здоровье

Самые читаемые

02.07.17 11:0012110

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

02.07.17 20:226560

С 1 августа пособие по уходу за ребенком до трех лет не выплачивается

08.07.17 23:176300

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

03.07.17 18:155210

Военный парад в Минске 3 июля 2017 года. Видео

 Дата следующего розыгрыша: 15.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама