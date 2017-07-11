Американские ученые создали технологию сверхбыстрой зарядки аккумуляторов

11.07.17 15:35Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

С ее помощью можно будет зарядить мобильный телефон всего за несколько секунд.

Американские ученые из Дрексельского университета создали электроды новой конструкции, благодаря которым зарядка телефона за несколько секунд может стать реальностью.

Эти электроды созданы из высокопроводящего двухмерного неорганического материала, который был открыт в 2011 году. Особенная конструкция электрода заряжает аккумулятор настолько же быстро, как и суперконденсатор.

«Эта работа опровергает широко распространенное убеждение в том, что химическое накопление заряда всегда медленнее физического, которое используется в электрическом двуслойном конденсаторе, также известном как суперконденсатор», — отметил руководитель исследовательской группы, профессор Юрий Гогоци.

По его словам, ученым удалось добиться зарядки электродов за десятки миллисекунд. Это стало возможным благодаря материалам с высокой проводимостью. Таким образом, в дальнейшем можно создать устройства сверхбыстрого хранения энергии, которые будут заряжаться и разряжаться за секунды, накапливая намного больше энергии, чем современные суперконденсаторы.

Добиться сверхбыстрой зарядки удалось благодаря особой структуре электрода. Прежде всего, исследователи использовали гидрогелевую конструкцию, которая представляет возможность накопить столько заряда, сколько накапливает батарея. Также ученые специально оставили в электродах огромное количество маленьких отверстий, которые позволяют облегчить доступ ионов к материалу.

«Если мы начнем использовать в качестве электродов низкоразмерные и электропроводящие материалы, мы сможем заставить батареи работать гораздо быстрее, чем сейчас», — заявил Гогоци.

Ученый отметил, что в будущем это открытие поможет создать электромобили, мобильные телефоны и ноутбуки, которые будут заряжаться за минуты и секунды, а не за часы, как сейчас.

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