Новый рекорд YouTube: видео, которое обогнало по просмотрам Gangnam Style

11.07.17 16:55Сколько просмотров этой статьи31Сколько комментариев этой статьи0

На видеохостинге YouTube побит фантастический рекорд клипа от корейского исполнителя PSY «Gangnam Style».

На видеоплощадке YouTube появился новый рекордсмен по просмотрам. Это клип на песню «See you again» от исполнителей Уиз Халифа ft. Charlie Puth, который посмотрели 2 млрд 895 млн 552 тыс. пользователей. В то время, как предыдущий рекордсмен «Gangnam Style» был просмотрен 2 млрд 894 млн 479 тысяч раз.

Кроме того, у нового рекордсмена больше лайков и меньше дизлайков. Так, клип «See you again» понравился более 15 миллионам пользователей, а дизлайкнули его всего 492 тысячи. А вот ролик корейского исполнителя залайкали 12,9 млн пользователей, но дизлайкнули 1,8 млн.

Песня «See You Again» была презентована 17 марта 2015 года. Она стала саундтреком к фильму «Фосаж 7», а еще ее посвятили памяти погибшего актера Пола Уокера. Также этот сингл стал лидером Billboard Hot 100, а также заняла высокие места во многих других мировых чартах. Сообщается также, что «See You Again» является вторым высоким чарт-топпером для Wiz’а после «Black and Yellow»

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