В Android обнаружили скрытую тревожную кнопку

11.07.17 20:31Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Пользователи устройств с последней операционной системой Android 7.1 обнаружили скрытую "тревожную" кнопку, передает Bleeping Computer. Предназначение ее - мгновенно завершать работу опасного приложения.

Этот режим можно активизировать путем четырехкратного быстрого нажатия кнопки "назад". После того, как приложение останавливается, пользователь перенаправляется на домашний экран.

При этом разработчики отмечают, что в настоящее время кнопка только тестируется. Доступна она лишь ряду пользователей Android 7.1. Это можно проверить в файле config.xml в SystemUI APK.

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