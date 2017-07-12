Рукописи Мао Цзэдуна ушли с молотка за 900 тысяч долларов

12.07.17 09:27Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Коллекцию рукописных записей первого лидера КНР Мао Цзэдуна, которого в стране считают «отцом коммунизма», продали на аукционе Sotheby’s в Лондоне. Анонимный покупатель заплатил за лот 704 750 фунтов стерлингов (примерно 910 тыс. долларов). Примечательно, что эта сумма почти в 10 раз превысила стартовую.

Известно, что Мао Цзэдун написал эти заметки в 1975 году. Они были адресованы профессору, которого наняли для того, чтобы он читал главному коммунисту Китая вслух.

Как отметили представители аукционного дома Sotheby’s, этот документ является очень редким и ценным. В нем можно узнать мысли отца КНР о классической литературе и поэзии Поднебесной. Говорят, что Мао очень их любил.

Заметки примечательны еще и тем, что были написаны за год до смерти Мао, когда он начал чувствовать ухудшение состояния здоровья. У лидера страны резко ухудшилось зрение, он практически не мог читать самостоятельно. Тогда он отдал приказ, чтобы для него нашли эксперта по классической литературе, который будет читать произведения вслух.

Этим специалистом оказалась женщина-профессор Ди Лю. Так как в последний год жизни Мао было трудно даже говорить, Ди Лю предложила ему записывать мысли на бумагу, чтобы облегчить коммуникацию. Так и появились записки стоимостью почти 1 млн долларов.

Сотрудники аукционного дома говорят, что записи Мао Цзэдуна позволяют погрузиться в его литературоведческий мир.

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