Loboda показала, как снимали один из ее самых дорогих клипов

12.07.17 11:15Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Светлана Лобода выпустила бэкстейж-видео со съемок клипа «Случайная», во время которых случайно разбили эксклюзивный Rolls-Royce. Вырезанные сцены нашумевшей видеоработы показали все, что осталось за кадром.

По иронии судьбы, реальная история, произошедшая с певицей незадолго до съемок и ставшая в итоге леймотивом клипа, повторилась на съемочной площадке. Помимо инцидента с Rolls-Royce Phantom, цена которого могла покрыть расходы на создание более 20-ти видеоработ, среди массовки оказались настоящие охотники за сенсациями. По словам продюсера Светланы Лободы Нателлы Крапивиной, никто из команды артистки не подозревал, что приглашенные актеры могут на самом деле быть папарацци.

«Спустя пару дней в интернет полезли фотографии со съемочной площадки, и мы поняли, что у некоторых ребят из массовки в руках были действительно камеры, а не муляжи», – рассказывает режиссер клипа и продюсер певицы Нателла Крапивина.

Однако самая большая трудность, с которой пришлось столкнуться съемочной группе, весьма банальна – плотный гастрольный график артистки. Из-за чего рабочий процесс пришлось сократить до одних суток.

Также самые внимательные поклонники Светланы разглядели в одном из актеров, сыгравшего роль ведущего новостей, украинского журналиста и лицо конкурса «Евровидение-2017» Владимира Остапчука.

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