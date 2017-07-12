Выпущен первый в мире ноутбук с беспроводной зарядкой

Компания Dell выпустила первый в мире ноутбук 2-в-1 с поддержкой беспроводной зарядки. Стоимость новинки стартует с отметки в 1200 долларов, передает Business Insider.

Издание сообщает, что дополнительно можно приобрести к ноутбуку клавиатуру с беспроводной зарядкой, а также подставку под нее. Стоимость их составит еще 500 долларов.

Устройство представляет собой трансформер, который можно использовать как ноутбук, а также как планшет.

По части характеристик известно, что новинка оснащена процессором Core-i5-7Y54, 128 ГБ общей памяти, 8 ГБ оперативной памяти и 12-дюймовым экраном.