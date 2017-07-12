Как это работает: 8 интересных и малоизвестных фактов о Wi-Fi

Wi-Fi – популярная технология в мире, без которой люди уже не представляют свою жизнь. Но все ли вы знаете об этом чуде техники?

Wi-Fi ежедневно позволяет нашим телефонам, планшетам и ноутбукам подключаться к Интернету, обмениваться данными и узнавать много нового. Эта беспроводная технология также используется для развития «интернета вещей», к примеру, для автоматизации зданий, подключения «умного» дома или управления энергией. Прочитав это, возможно, вы скажете, что информация совсем не малоизвестная, и вы уже давно об этом знаете. Но мы попробуем вас удивить.

1. Wi-Fi родом с Гавайев

Его предшественник – ALOHAnet был инновационной компьютерной сетевой системой, разработанной в Гавайском университете. С ее помощью была осуществлена первая публичная демонстрация беспроводной передачи пакетных данных. Это случилось в 1971 году.

Спустя 20 лет корпорации NCR и AT&T изобрели технологию WaveLAN, которую считают настоящим предшественником Wi-Fi. В 1997-м вышла в свет первая версия беспроводного протокола IEEE 802.11.

2. Сначала – IEEE 802.11, а потом – Wi-Fi

Устройства могут устанавливать связь друг с другом, используя определенные стандарты и протоколы. IEEE 802.11 относится к списку стандартов, определяющих передачу информации в беспроводных локальных сетях. Аббревиатура «IEEE» расшифровывается как Институт инженеров электротехники и электроники.

Но, как оказалось, название «IEEE 802.11» было малоподходящим, ведь оно звучит очень скучно и не совсем понятно.

Исходя из этого, в 1999 году бренд-кон­сал­тин­го­вая фирма Interbrand за­ня­лась про­дви­же­ни­ем тех­но­ло­гии Wi-Fi. Она раз­ра­бо­та­ла официальный ло­го­тип Wi-Fi, который был представлен в стиле Инь и Ян. Новый логотип символизировал сов­ме­сти­мость всех про­дук­тов, сер­ти­фи­ци­ро­ван­ных для ра­бо­ты с Wi-Fi.

Как же расшифровывается сам термин Wi-Fi?

3. Wi-Fi не является аббревиатурой от Wireless Fidelity

В Википедии и еще на многих ресурсах в Интернете можно найти информацию о том, что Wi-Fi образован от английского словосочетания Wireless Fidelity, которое можно дословно перевести как «беспроводное качество» или «беспроводная точность». Но на самом деле это не так.

Это за­блуж­де­ние по­яви­лось из-за ран­не­го ре­клам­но­го сло­га­на «Стан­дарт бес­про­вод­но­го ка­че­ства». Но на удивление на­зва­ние Wi-Fi ни­че­го не озна­ча­ет. Кроме того, со­глас­но нор­ма­ти­вам Wi-Fi Alliance (тор­го­вой ас­со­ци­а­ции, сфор­ми­ро­ван­ной в 1999 году для за­щи­ты тор­го­вой марки), пи­сать тер­мин нужно с двумя за­глав­ны­ми бу­ка­ми и де­фи­сом — Wi-Fi. Дру­гие версии на­пи­са­ния (WiFi, Wifi, wifi) аль­янс не одоб­ря­ет.

4. Wi-Fi работает с помощью радиоволн

Те, кто в школе не прогуливали физику, помнят, что ра­дио­вол­ны — это форма элек­тро­маг­нит­но­го из­лу­че­ния. В зависимости от длины волны различают гамма-излучение, рентгеновское, ультрафиолетовое излучение, видимый свет, радиоволны и т.д.

Бес­про­вод­ной адап­тер ком­пью­те­ра или план­ше­та пе­ре­во­дит дан­ные в ра­дио­сиг­нал и транс­ли­ру­ет его при по­мо­щи ан­тен­ны. Дальше ра­дио­вол­ны при­ни­ма­ют­ся бес­про­вод­ным марш­ру­ти­за­то­ром. Он трансформирует их в па­ке­ты и отправляет в Ин­тер­нет по про­вод­но­му со­еди­не­нию. Ин­фор­ма­ция из Сети по­сту­па­ет в об­рат­ном по­ряд­ке.

Wi-Fi также имеет несколь­ко за­мет­ных от­ли­чий от дру­гих бес­про­вод­ных тех­но­ло­гий. О них далее.

5. Технология функционирует на частотах 2,4 Ггц или 5 Ггц

Ча­сто­ты Wi-Fi го­раз­до выше, чем ча­сто­ты мо­биль­ной связи, таким образом, тех­но­ло­гия может пе­ре­да­вать боль­шие объ­е­мы дан­ных.

Можно сказать, что все формы бес­про­вод­ной связи пред­став­ля­ют собой некий ком­про­мисс между по­треб­ле­ни­ем энер­гии, диа­па­зо­ном и про­пуск­ной спо­соб­но­стью. В результате высокая скорость пе­ре­да­чи дан­ных совершила влияние на дру­ги­е па­ра­мет­ры: Wi-Fi рас­хо­ду­ет много энер­гии и об­ла­да­ет огра­ни­чен­ным диа­па­зо­ном.

6. Wi-Fi может передавать данные на расстоянии до 420 км

Так и есть. При по­мо­щи Wi-Fi Швед­ское кос­ми­че­ское агент­ство су­ме­ло пе­ре­дать информацию на кос­ми­че­ский зонд, который находился на вы­со­те более 400 км. Все же само обо­ру­до­ва­ние для пе­ре­да­чи сиг­на­ла имело некие особенности и от­ли­ча­лось от стан­дарт­но­го — ис­поль­зо­ва­лись 6-ватт­ные уси­ли­те­ли. И самое главное – на пути сиг­на­ла не было ни­ка­ких фи­зи­че­ских барьеров.

Обыч­ный марш­ру­ти­за­то­р имеет намного меньшие диа­па­зо­ны, которые опре­де­ля­ют­ся рядом фак­то­ров. На силу сигнала может влиять ан­тен­на, от­ра­же­ние и пре­лом­ле­ние, а также мощ­но­сть пе­ре­дат­чи­ка. Стандартным принято считать диа­па­зон в 30 м, но в неко­то­рых слу­ча­ях (наверное, с ними сталкиваются многие) сиг­нал про­па­да­ет уже в со­сед­ней ком­на­те. В чем же проблема?

Проблемы могут возникать из-за фи­зи­че­ского пре­пят­ствия. Ра­дио­вол­ны про­хо­дят через боль­шин­ство барьеров, но могут по­гло­щать­ся ма­те­ри­а­ла­ми, про­во­дя­щи­ми элек­три­че­ство. Вода также про­во­дит элек­три­че­ство, поэтому, как бы странно это не звучало, даже наши тела могут ме­шать Wi-Fi. Но не переживайте, эти волны не причиняют вред нашему организму.

Дру­гая при­чи­на, по которой Wi-Fi может работать хуже, это ин­тер­фе­рен­ция (явление наложения когерентных волн). Так как Wi-Fi ис­поль­зу­ет ра­дио­вол­ны, они могут на­кла­ды­вать­ся друг на друга и ослаб­лять сиг­нал. К примеру, мик­ро­вол­но­вые печи ра­бо­та­ют на ча­сто­те 2,4 Ггц, по­тен­ци­аль­но мешая сиг­на­лу Wi-Fi (в частности, если он ра­бо­та­ет в диа­па­зоне 2,4 Ггц).

7. Разновидности Wi-Fi

Вы уже знаете о существовании протокола 802.11, но с 1997 года появилось сразу несколько его видов, а именно:

802.11a; 802.11b; 802.11g; 802.11n; 802.11ac. Каждый из них имеет собственные преимущества и недостатки с точки зрения скорости, помех от внешних источников и цены. Для каждого стандарта требуется свое оборудование, при этом новые версии совместимы со старыми (но не наоборот).

8. Wi-Fi не подходит для большинства предметов из мира «интернета вещей»

«Интернет вещей» имеет в своем ассортименте большое количество технологий, и многие из них связаны с небольшими датчиками или устройствами, которые должны работать от батарейки в течение долгого времени. Им не нужно отправлять большие объемы данных, зачастую достаточно нескольких байт. При этом во многих случаях необходимо пересылать их на несколько километров, а не метров.

Как вы уже знаете, в большинстве случаев Wi-Fi действует по обратному принципу: он используется для передачи больших объемов данных на небольшие расстояния – за счет высокого потребления энергии. Поэтому в этих целях он не всегда может быть полезным.

В свою очередь Wi-Fi незаменим, когда используются устройствах, подключенные к розетке или которые должны отправлять большое количество данных (например, видеокамеры, домашняя сигнализация). Для большинства других приложений из разряда «интернета вещей» лучшим вариантом является Bluetooth, энергоэффективные сети дальнего радиуса действия (LPWAN) или же мобильная связь. Ученые также работают над созданием новых стандартов Wi-Fi специально для использования в сфере «интернета вещей»: HaLow (802.11ah) и HEW (802.11ax).