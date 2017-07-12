28.06.17 16:592510
Как это работает: 8 интересных и малоизвестных фактов о Wi-Fi
|12.07.17 14:56
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Wi-Fi – популярная технология в мире, без которой люди уже не представляют свою жизнь. Но все ли вы знаете об этом чуде техники?
Wi-Fi – популярная технология в мире, без которой люди уже не представляют свою жизнь. Но все ли вы знаете об этом чуде техники?
Wi-Fi ежедневно позволяет нашим телефонам, планшетам и ноутбукам подключаться к Интернету, обмениваться данными и узнавать много нового. Эта беспроводная технология также используется для развития «интернета вещей», к примеру, для автоматизации зданий, подключения «умного» дома или управления энергией. Прочитав это, возможно, вы скажете, что информация совсем не малоизвестная, и вы уже давно об этом знаете. Но мы попробуем вас удивить.
1. Wi-Fi родом с Гавайев
Его предшественник – ALOHAnet был инновационной компьютерной сетевой системой, разработанной в Гавайском университете. С ее помощью была осуществлена первая публичная демонстрация беспроводной передачи пакетных данных. Это случилось в 1971 году.
Спустя 20 лет корпорации NCR и AT&T изобрели технологию WaveLAN, которую считают настоящим предшественником Wi-Fi. В 1997-м вышла в свет первая версия беспроводного протокола IEEE 802.11.
2. Сначала – IEEE 802.11, а потом – Wi-Fi
Устройства могут устанавливать связь друг с другом, используя определенные стандарты и протоколы. IEEE 802.11 относится к списку стандартов, определяющих передачу информации в беспроводных локальных сетях. Аббревиатура «IEEE» расшифровывается как Институт инженеров электротехники и электроники.
Но, как оказалось, название «IEEE 802.11» было малоподходящим, ведь оно звучит очень скучно и не совсем понятно.
Исходя из этого, в 1999 году бренд-консалтинговая фирма Interbrand занялась продвижением технологии Wi-Fi. Она разработала официальный логотип Wi-Fi, который был представлен в стиле Инь и Ян. Новый логотип символизировал совместимость всех продуктов, сертифицированных для работы с Wi-Fi.
Как же расшифровывается сам термин Wi-Fi?
3. Wi-Fi не является аббревиатурой от Wireless Fidelity
В Википедии и еще на многих ресурсах в Интернете можно найти информацию о том, что Wi-Fi образован от английского словосочетания Wireless Fidelity, которое можно дословно перевести как «беспроводное качество» или «беспроводная точность». Но на самом деле это не так.
Это заблуждение появилось из-за раннего рекламного слогана «Стандарт беспроводного качества». Но на удивление название Wi-Fi ничего не означает. Кроме того, согласно нормативам Wi-Fi Alliance (торговой ассоциации, сформированной в 1999 году для защиты торговой марки), писать термин нужно с двумя заглавными буками и дефисом — Wi-Fi. Другие версии написания (WiFi, Wifi, wifi) альянс не одобряет.
4. Wi-Fi работает с помощью радиоволн
Те, кто в школе не прогуливали физику, помнят, что радиоволны — это форма электромагнитного излучения. В зависимости от длины волны различают гамма-излучение, рентгеновское, ультрафиолетовое излучение, видимый свет, радиоволны и т.д.
Беспроводной адаптер компьютера или планшета переводит данные в радиосигнал и транслирует его при помощи антенны. Дальше радиоволны принимаются беспроводным маршрутизатором. Он трансформирует их в пакеты и отправляет в Интернет по проводному соединению. Информация из Сети поступает в обратном порядке.
Wi-Fi также имеет несколько заметных отличий от других беспроводных технологий. О них далее.
5. Технология функционирует на частотах 2,4 Ггц или 5 Ггц
Частоты Wi-Fi гораздо выше, чем частоты мобильной связи, таким образом, технология может передавать большие объемы данных.
Можно сказать, что все формы беспроводной связи представляют собой некий компромисс между потреблением энергии, диапазоном и пропускной способностью. В результате высокая скорость передачи данных совершила влияние на другие параметры: Wi-Fi расходует много энергии и обладает ограниченным диапазоном.
6. Wi-Fi может передавать данные на расстоянии до 420 км
Так и есть. При помощи Wi-Fi Шведское космическое агентство сумело передать информацию на космический зонд, который находился на высоте более 400 км. Все же само оборудование для передачи сигнала имело некие особенности и отличалось от стандартного — использовались 6-ваттные усилители. И самое главное – на пути сигнала не было никаких физических барьеров.
Обычный маршрутизатор имеет намного меньшие диапазоны, которые определяются рядом факторов. На силу сигнала может влиять антенна, отражение и преломление, а также мощность передатчика. Стандартным принято считать диапазон в 30 м, но в некоторых случаях (наверное, с ними сталкиваются многие) сигнал пропадает уже в соседней комнате. В чем же проблема?
Проблемы могут возникать из-за физического препятствия. Радиоволны проходят через большинство барьеров, но могут поглощаться материалами, проводящими электричество. Вода также проводит электричество, поэтому, как бы странно это не звучало, даже наши тела могут мешать Wi-Fi. Но не переживайте, эти волны не причиняют вред нашему организму.
Другая причина, по которой Wi-Fi может работать хуже, это интерференция (явление наложения когерентных волн). Так как Wi-Fi использует радиоволны, они могут накладываться друг на друга и ослаблять сигнал. К примеру, микроволновые печи работают на частоте 2,4 Ггц, потенциально мешая сигналу Wi-Fi (в частности, если он работает в диапазоне 2,4 Ггц).
7. Разновидности Wi-Fi
Вы уже знаете о существовании протокола 802.11, но с 1997 года появилось сразу несколько его видов, а именно:
802.11a; 802.11b; 802.11g; 802.11n; 802.11ac. Каждый из них имеет собственные преимущества и недостатки с точки зрения скорости, помех от внешних источников и цены. Для каждого стандарта требуется свое оборудование, при этом новые версии совместимы со старыми (но не наоборот).
8. Wi-Fi не подходит для большинства предметов из мира «интернета вещей»
«Интернет вещей» имеет в своем ассортименте большое количество технологий, и многие из них связаны с небольшими датчиками или устройствами, которые должны работать от батарейки в течение долгого времени. Им не нужно отправлять большие объемы данных, зачастую достаточно нескольких байт. При этом во многих случаях необходимо пересылать их на несколько километров, а не метров.
Как вы уже знаете, в большинстве случаев Wi-Fi действует по обратному принципу: он используется для передачи больших объемов данных на небольшие расстояния – за счет высокого потребления энергии. Поэтому в этих целях он не всегда может быть полезным.
В свою очередь Wi-Fi незаменим, когда используются устройствах, подключенные к розетке или которые должны отправлять большое количество данных (например, видеокамеры, домашняя сигнализация). Для большинства других приложений из разряда «интернета вещей» лучшим вариантом является Bluetooth, энергоэффективные сети дальнего радиуса действия (LPWAN) или же мобильная связь. Ученые также работают над созданием новых стандартов Wi-Fi специально для использования в сфере «интернета вещей»: HaLow (802.11ah) и HEW (802.11ax).