Новый сингл ONUKA стал хитом YouTube (видео)

Известная украинская этно-электронная группа ONUKA представила новый сингл "Vsesvit", который за стал хитом сети. В YouTube с момента появления он набрал уже 112 тысяч просмотров.

Новая песня станет одной из композиций нового альбома ONUKA. Ее записали вместе с французским дуэтом Deep Forest.

"Vsesvit" - духовно возвышенный хит world music, настроение которого можно описать как смесь Sigur Ros и саундтреков к The Lion King", - объяснила фронтмен группы Наталья Жижченко.