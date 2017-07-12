Новый сингл ONUKA стал хитом YouTube (видео)

12.07.17 16:20Сколько просмотров этой статьи24Сколько комментариев этой статьи0

Известная украинская этно-электронная группа ONUKA представила новый сингл "Vsesvit", который за стал хитом сети. В YouTube с момента появления он набрал уже 112 тысяч просмотров.

Новая песня станет одной из композиций нового альбома ONUKA. Ее записали вместе с французским дуэтом Deep Forest.

"Vsesvit" - духовно возвышенный хит world music, настроение которого можно описать как смесь Sigur Ros и саундтреков к The Lion King", - объяснила фронтмен группы Наталья Жижченко.

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Среда, 12.07.2017

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