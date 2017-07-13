Как магазины обуви обманывают покупателей (видео)

Украинцам, покупающим обувь в магазинах, следует не только обязательно брать чек, но и проверять написанное в нем, чтобы впоследствии не остаться босыми и без денег.

В Киеве и Запорожье уже третий год действует схема обмана клиентов, по которой им продают некачественный товар, но деньги за него потом вернуть обратно практически невозможно.

А все потому, что чек, выданный при покупке, является бракованным. Как именно действует эта схема, рассказывает Сегодня.

Так, жительница Запорожья Ольга выложила 740 гривен за пару обуви в одном из местных магазинов. Уже через несколько дней на новых ботинках появились дефекты.

Женщина решила вернуть некачественный товар, взяла чек и обратилась к продавцам с просьбой отдать ей деньги. На ремонт за счет заведения она не согласилась.

Сотрудник торгового заведения начала оскорблять клиентку, обвинила ее в мошенничестве. Ольга не растерялась, а вызвала полицию и директора магазина. При появлении правоохранителей деньги клиентке сразу же вернули.

По словам продавца Валентины, которая оскорбила женщину, обувь им принесли обратно впервые, а до этого, в течение 12 лет, проблем не было.

Мол, магазин пользуется популярностью, имеет круг постоянных клиентов и никогда здесь не было жалоб на брак.

С ней не согласен другой покупатель, Денис. Он приобрел здесь же туфли, что разлезлись на третий день. Когда мужчина пришел с требованием заменить товар на новый, на него посыпались оскорбления. Он не стал встревать в спор, купил в другом магазине ботинки, а в этот ходить зарекся.

В Киеве тоже имела место похожая ситуация, когда людям продали пару некачественной детской обуви за 80 гривен, выдав недействительный чек.

Про гарантию на него вообще речи не шло, ибо, по словам продавца, "это же не за 800 гривен". Вернуть деньги удалось только благодаря наличию телекамер. В противном случае это вряд ли было возможно.

Глава общественной организации "Союз потребителей Украины" Максим Несмиянов подчеркивает, что, по закону, цена на гарантийный срок вообще не влияет.

Минимальный срок гарантии на любую обувь – 30 дней. Исключением является только спортивная, гарантийный срок на которую составляет 60 дней.

И если туфли, кроссовки или любая другая обувь порвались или разлезлись, магазин должен их заменить или вернуть деньги.