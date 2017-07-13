Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

После начала событий 2014 года народная артистка Украины Ани Лорак сделала свой выбор в пользу Москвы. Теперь у нее много концертов на территории России, но на родине певицу считают предательницей.

Скандальная украинская певица Ани Лорак не является желанным гостем в Украине, но зато в России она стала одной из главных звезд. Недавно ее пригласили на роль наставника команды в одном из вокальных шоу на российском телеканале «Муз-ТВ». Соответствующей фотографией Ани Лорак похвалилась на своей странице в Instagram.

«Смотрите в новом сезоне на «Муз-ТВ», где я в роли наставника команды», — сообщила певица. К этой новости она добавила фотографию со съемочной площадки. На снимке Ани Лорак позирует на высоком кресле из дерева. Сзади можно увидеть хор. С обеих сторон артистку окружили то ли участники, то ли другие судьи конкурса.

Пост Лорак собрал более 53 тыс. лайков. Восторженные российские фанаты певицы поздравляют ее с новой работой и говорят, что с нетерпением ждут выпусков программы с ее участием.

Отметим, что продюсером реалити-шоу «Битва талантов», в котором примет участие Ани Лорак, выступает Игорь Крутой. Шоу позиционирует себя как конкурс для «самых талантливых детей со всех стран СНГ».

Напомним, что после событий 2014 года Ани Лорак прекратила концертную деятельность в Украине и практически все время живет в России, где дает множество концертов. С тех пор она стала одной из самых популярных певиц страны и обладательницей многих престижных музыкальных наград.