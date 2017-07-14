В Одессе пройдет Чемпионат Украины по спортивному покеру

Пока весь мир с трепетом и грустью ожидает окончания 48-го сезона Мировой серии покера в Лас-Вегасе, Украина готовится во второй раз провести масштабный покерный фестиваль UA Millions. Чемпионат пройдёт в Одессе с 28 июля по 6 августа, в хорошо знакомом украинским любителям спортивного покера отеле "Чёрное море" на Пантейлемоновской, неоднократно принимавшем в своих стенах этапы RPT и Betfair Live.

Дебют фестиваля UA Millions состоялся весной 2017 года в Харькове с 21 апреля по 2 мая., сообщает КорреспондеТ.net

Тогда в рамках UA Millions было проведено 10 спортивных событий, среди которых были турниры по безлимитному Холдему, открытому Китайскому покеру и Омахе.. На этот раз организаторы серии обещают любителям покера не меньший ассортимент игр. Так, среди самых ожидаемых событий фестиваля стоит выделить Нокаут турнир, специальным гостем которого станет обладатель двух золотых браслетов WSOP Алексей Ковальчук, Чемпионат Украины по спортивном покеру под эгидой ВУСФП, победитель которого присоединится к прошлогоднему триумфатору Егору Мосейчуку и получит звание лучшего игрока страны, а также Командный Кубок, к участию в котором допускаются команды из 3 человек.

К услугам гостей Чемпионата уже сейчас открыта возможность предварительной регистрации и бронирования номеров в принимающем отеле. Кроме того, стоит обратить внимание что генеральный партнер серии ПокерМатч проводит онлайн отбор на турниры FIRST MILLIONS и PokerMatch UKRAINE CHAMPIONSHIP!