На честь Айвазовського та Петренка Нацбанк випустив пам’ятні монети

14.07.17 10:30Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Монети вводяться в обіг з 11 липня 2017 року.

Присвячена всесвітньо відомому живописцю-мариністу, баталісту, меценату — Івану Костянтиновичу Айвазовському (1817-1900), на картинах якого море зображено у всій життєвій красі могутньої стихії. Іван Айвазовський народився в Криму, у Феодосії. Усе своє дитинство він провів біля моря, яке постійно його вабило. Тому його роботи переважно присвячені морю, але є чимало картин з українськими мотивами, на яких зображено Дніпро, степ, чумаки, весільні сценки. Роздрібна ціна, грн: 35.

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України та напис УКРАЇНА; стилізований фрагмент картини І. Айвазовського в жанрі образотворчого мистецтва марини; унизу: номінал 2 ГРИВНІ, логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України; рік карбування монети 2017 (угорі ліворуч). На реверсі монети зображено портрет Івана Айвазовського; ліворуч написи: ІВАН АЙВАЗОВСЬКИЙ (півколом), роки його життя 1817/1900; праворуч на тлі завіси — факсиміле художника.

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