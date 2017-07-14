Перспективы отдыха в Коблево: «молдавская» территория

Лето 2017 года в самом разгаре. Период отпусков, летнего отдыха, заманчиво манит своими яркими красками, возможностью окунуться в черноморские волны. Ближайшее место полного погружения во все прелести моря, солнца и развлечений – это Коблево Березанского района Николаевской области. Здесь есть масса оздоровительных учреждений, перспективы позагорать, поплавать, весело отдохнуть.

Чаще всего, побывавшие единожды на этом местном курорте, возвращаются сюда вновь, причем в то же место, порой заказывая тот же номер. Кто-то остается довольным отдыхом, кто-то даже улучшает предыдущие показатели эмоционального состояния. Но есть, к сожалению, и примеры неудовлетворенности некоторыми эпизодами курортной жизни.

Об этом на своей странице в Фейсбук написала жительница Николаева Дарья Ефимова.

— Это ужас. Поехала с семьей на отдых в Коблево, остановились на местной базе отдыха. Приехали на три дня, а остались на неделю. Всю неделю меня просто УБИВАЛИ эти палатки, которые мало того загородили весь проход в базу отдыха, так еще и шашлыки жарили круглосуточно. Меня распирает от злости, меня реально всю неделю выводили из себя пьяные вопли, крики, пение, танцы до 4-5 утра и не только от людей с этих палаток. Там есть еще две кафешки и пиццерия, Восток и Милан. В пиццерии Милан даже драки были, я уже полицию вызывала, но только полицейские уехали, так все и началось наново. Эти зонты вдоль всей базы меня реально напрягали, едким дымом от шашлыка – меня просто оттуда вытравливали, — написала местная жительница.

Журналисты «Николаевских Известий» решили побывать в Коблево, чтобы самим посмотреть, как обстоят дела на «молдавской» территории курорта.

Ярко-красные палатки «черниговского» заполонили тротуар возле баз отдыха. Как видно на фотографиях, дым из мангала рассеивается прямо на номера гостей рядом размещенного отеля. Пожалуй, это не очень радует отдыхающих, особенно, семьи с детьми. Кроме того, из-за дыма невозможно пройти по дорожке, которая и так не функционирует, благодаря этой «шашлычной». Кстати, мангал находится под высоковольтной линией. На столбе есть электросчетчик, что свидетельствует о том, что владельцы «пивнушки» врезались в электросеть. Помимо этого, опасность состоит еще и в том, что за самой деревянной постройкой, в которой находится прилавок с продуктами питания, расположился газовый баллон прямо на солнце. А как известно, это говорит о несоблюдении правил техники безопасности. Настораживает…

Интересно, что Коблевский сельский совет не знает, кто выдал разрешение на торговлю, почему палатки заняли тротуар. Теперь негде пройти отдыхающим, негде остановиться автомобилям. Водители паркуются где попало и как попало. А женщины с детьми, с колясочками, в которых малыши, вынуждены петлять между двигающимися и стоящими машинами, так как нет возможностей продвигаться по тротуарам, да и в большинстве случаев, вообще нет тротуаров. Но, пожалуй, власть громады не заинтересована в дальнейшей реконструкции территории курорта, его облагораживании, в привлечении инвестиций. Дороги убитые, нет зонирования, нет карты размещения торговых точек, увеселительных заведений, развлекательных центров, детских площадок. Нет заботы о людях.

Вернёмся к «пивнушке». Редакции прокомментировали ситуацию с продажей пива в управлении контроля за оборотом и налогооблажением подакцизным товаром ГФС В Николаевской области.

— Торговля пивом в таких условиях незаконна. Согласно действующему законодательству лицензию можно получить только при наличии закрытого помещения, — отметил специалист.

Возникает еще ряд вопросов к компетентным органам. Представим себе, вдруг, гипотетически, возникает пожар. Срочно нужно МЧСникам подъехать на своём автомобиле и потушить возгорание – а не тут-то было! Проехать по территории курорта невозможно: все проезды, проходы «завалены» авто, нет никакого контроля за парковками, стоянками, на тротуарах, на подходах к домам отдыха, к пляжам размещены торговые палатки, работающие без разрешительных документов – сплошная неразбериха. И пока представители МЧС, не дай Бог этому случиться, стремятся быстро попасть к месту пожара, объезжая вокруг, выискивая хоть какие-то проезды – всё выгорит дотла. Вы скажете: так есть же власть, правоохранители, прокуратура, которая осуществляет надзор и которая вполне могла-бы провести мини рейд и проверить законность размещения объектов на тротуарах… Да, все эти структуры есть, но почему-то именно в Коблево они забывают заглядывать. А в результате страдают отдыхающие, предприниматели, которые честно ведут свой бизнес, а те, кто укрывают налоги, размещают свои палатки где попало, торгуют незаконно прямо на тротуарах, на пляже – тех никто не трогает. С чего бы это, спросите вы. Вот и нас этот же вопрос волнует. Так хочется порядка, покоя, красоты, радующей глаз, умиротворенности, приятного отдыха.

Но, к сожалению, увиденное не совсем радует. Как оказалось, жительница Николаева Дарья Ефимова не соврала, выразив свое недовольство. Ведь приятно отдыхать и спокойно проводить время хочется всем: и тем, кто приехал оздоровить детей, и тем, кто не против пивка попить, главное, чтобы одни не мешали другим. У нас одно Коблево, один курорт на всех, да и отпуск тоже один, когда можно в удовольствие принять ванны, позагорать, насладиться всеми видами отдыха и развлечений.