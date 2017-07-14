Бейонсе впервые показала новорожденных близнецов

Новорожденных мальчика и девочку назвали Сэр Картер и Руми.

Американская певица Бейонсе впервые показала фотографию новорожденных близнецов. Снимок она опубликовала в Instagram.

Бейонсе и Jay-Z вновь стали родителями месяц назад и все это время скрывали подробности. Близнецов - мальчика и девочку - назвали Сэр Картер и Руми, сообщила певица в Instagram.

Бейонсе и Jay-Z состоят в браке с 4 апреля 2008 года. В 2012 году у них родилась дочь Блю Айви.

Отметим, что фотография новорожденных детей Бейонсе, как и ее фотосессия, с помощью которой она объявила о своей беременности, снята профессионально и в одном образе - Венеры итальянского художника Сандро Боттичелли.