30.06.17 14:472630
Шестимесячный бегемотик впервые увидел своего папу в зоопарке "Цинциннати"
|14.07.17 13:55
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Удивительный момент сняли на видео работники зоопарка.
Удивительный момент сняли на видео работники зоопарка.
В зоопарке в штате Огайо шестимесячный бегемотик по имени Фиона впервые увидела своего папу на открытой территории. Ранее родственники встречались в помещении, но только на короткое время.
Удивительный момент сняли на видео работники зоопарка. Семье еще потребуется время, чтобы узнать друг друга и свободно общаться на природе, но первая их встреча на удивление прошла очень трогательно.