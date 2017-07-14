Шестимесячный бегемотик впервые увидел своего папу в зоопарке "Цинциннати"

Удивительный момент сняли на видео работники зоопарка.

В зоопарке в штате Огайо шестимесячный бегемотик по имени Фиона впервые увидела своего папу на открытой территории. Ранее родственники встречались в помещении, но только на короткое время.

Удивительный момент сняли на видео работники зоопарка. Семье еще потребуется время, чтобы узнать друг друга и свободно общаться на природе, но первая их встреча на удивление прошла очень трогательно.