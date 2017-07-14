У Миколаєві відкрили інсталяцію для привернення уваги до проблеми торгівлі людьми

Вчора на центральній вулиці Миколаєва за сприяння Миколаївської обласної державної адміністрації та Миколаївської міської ради, за ініціативи Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні та Міністерства соціальної політики України, відбулось відкриття інсталяції «ГРАНІ 3».

Про це повідомили в ОДА.

«ГРАНІ 3» - тимчасова інсталяція, покликана привернути увагу до проблеми торгівлі людьми та залучити громадськість до попередження й боротьби із сучасним рабством. За оцінками МОМ в Україні, понад 160 000 українців, починаючи з 1991 року, постраждали від торгівлі людьми.

Представлена інсталяція надає важливу інформацію про явище торгівлі людьми, знайомить із реальними історіями постраждалих, порадами із безпечного працевлаштування та подорожей, а також із номерами «гарячих ліній» із протидії торгівлі людьми.

Три куби - «Знай», «Розумій», «Дій», на яких можна ознайомитися з основними тезами інсталяції «ГРАНІ-3», привернули увагу перехожих. Дійсно, будь-хто може стати жертвою незалежно від віку, статі, соціального статусу. Про це повинні знати громадяни різного віку та статусу, дорослі та діти.

Національна інформаційна кампанія проводиться за фінансування Міністерства закордонних справ Королівства Норвегія та щедрої підтримки американського народу через проект Агентства США з Міжнародного розвитку (USAID). Виставка подорожує країною, Миколаїв – це п’ятнадцяте місто в Україні з початку її відкриття.