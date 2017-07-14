Любительница селфи разбила экспонаты на $200 тысяч

Постаменты с дорогими коронами упали словно домино.

Американка нанесла ущерб в 200 тысяч долларов и з-за неудачной попытки сделать селфи в галерее 14th Factory в Лос-Анджелесе, передает Mashable.

Девушка попыталась присесть на корточки перед выстроенными в ряд постаментами с объектами инсталляции, но не смогла удержать равновесие и задела один из них. В результате один за другим упали сразу десять выстроенных в ряд постаментов.

По данным администрации, были повреждены три фигуры из серии Hypercaine.

Объекты, созданные художниками Саймоном Берчем, Глорией Ю, Габриеэлем Чаном и Джейкобом Блитцером, представляют собой короны различных цветов и форм.

Известно много историй, в том числе трагических, по вине селфи. Однако британка, которая часто постила в соцсети селфи в купальнике, спасла себе этим жизнь.

Пользователи заметили, что ее родинка стремительно растет. Выяснилось, что у девушки рак кожи.